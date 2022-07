Kajaani nousi Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa kymmenen sakkiin

Vuoden 2022 kaupunkirankingissa ensimmäiseksi sijoittui Tampere, toiseksi Turku ja kolmannelle sijalle ylsi Vantaa. Kolmen kärki säilyi viime vuodesta muuttumattomana. Kajaani menestyi vertailussa parhaiten pienistä kaupungeista.

”PTT:n laatiman ennusteen mukaan vuokratuotto on Kajaanissa lähivuosina koko maan korkein. Kajaanissa esimerkiksi yksiöiden vuokrat ovat vain hieman Oulua edullisemmat, mutta vanhojen kerrostaloyksiöiden hinnat ovat lähes puolta halvemmat”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Kajaanin yksiöiden keskimääräinen vuokrapyynti Vuokraovi.com-sivustolla oli 495 euroa sekä viime vuoden lopussa että kuluvan vuoden alussa. Oulussa yksiöiden vuokrailmoitusten kokonaisvuokra oli 520 euroa. Tilastokeskuksen tilastojen perusteella vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinta oli vuonna 2021 Kajaanissa 1623 €/m² ja Oulussa 2858 €/m².

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien vuosimuutos oli Kajaanissa 0,3 prosenttia. Vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle vuokrat nousivat selvästi eniten yksiöissä (+1,0 %). Kaksioissa vuokrat nousivat vuodentakaisesta 0,3 prosenttia ja perheasunnoissa vuokrat laskivat 0,6 prosenttia.

Kajaanissa yksiöiden vuokrakehitys on pysynyt vakaana viimeiset kolme vuotta. Niiden vuokrat ovat nousseet keskimäärin noin prosentin vuodessa. Suuremmissa asunnoissa vuokrakehitys on selvästi hidastunut ja komioissa sekä sitä suuremmissa asunnoissa painunut negatiiviseksi. Samaan aikaan kun perheasuntojen vuokrat ovat olleet laskussa, niiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti.

”Viime vuonna vanhojen kerrostalokolmioiden ja sitä suurempien asuntojen hinnat nousivat kahdeksalla prosentilla. Ilmiötä voi selittää pandemia-aikana kasvanut kiinnostus isompia asuntoja kohtaan ja sen myötä vilkastunut asuntokauppa. Vuokralta on voitu siirtyä aiempaa enemmän myös omaan isompaan kotiin”, Rokkanen arvioi.

Vuokraovi.comin mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuokra-asuntojen keskimääräiset markkinointiajat olivat Kajaanissa lyhyimmät yksiöissä: keskimäärin 18 vuorokautta. Kaksioihin uutta vuokralaista etsittiin keskimäärin 20 ja kolmioihin 44 vuorokautta.

”Kajaanissa ja yleisemmin koko Kainuussa on monia kasvualoja, mutta suurimman haasteen sekä kaupungin että yritysten kasvulle muodostaa osaavan työvoiman heikko saatavuus. Kajaanin väkiluku on ollut yhtäjaksoisesti laskussa vuodesta 2010, mutta viime vuosina väkiluvun lasku on hidastunut”, Rokkanen toteaa.

Kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin ennusteisiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin. Vertailussa on mukana yhteensä 27 kaupunkia, joille PTT on laskenut huoneistotyypeittäin ennusteet vuosien 2022–2025 keskimääräiselle vuosittaiselle arvonnousulle ja vuokratuotolle ennen veroja.

Laajemmat kaupunkikohtaiset aineistot PTT:n tuottotutkimuksesta ja Suomen Vuokranantajien Vuokramarkkinakatsauksesta ovat saatavilla ekonomisti Sakari Rokkaselta. Tutustu Vuokramarkkinakatsauksen koosteeseen tästä linkistä.