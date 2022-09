Kaksi Keskimaan esihenkilöä valittiin Ässäpäälliköiksi

Osuuskauppa Keskimaan päälliköistä arvostetun Ässäpäällikön kunnian sai tänä vuonna kaksi päällikköä. Palkitut Keskimaan päälliköt olivat ravintolapäällikkö Jukka Puhalainen sekä tänä vuonna valtakunnallisesti ainoana liikennemyymäläpäällikkönä palkittu Olli Kinnunen. Molempia palkittuja yhdistää vuosien kokemus, intohimo tehdä töitä ihmisten kanssa ja aktiivinen liiketoiminnan kehittäminen.

Ässäpäällikkö: Olli Kinnunen, liikennemyymäläpäällikkö, ABC Hirvaskangas

Olli Kinnusen aktiivinen ja määrätietoinen halu edetä urallaan on vienyt hänet toimipaikan työntekijästä aina päällikkötehtäviin asti. ABC Hirvaskankaan päällikkönä Olli on uudistanut perinteikkään toimipaikan kulttuurin sekä työtavat, mikä näkyy hyvin kehittyneinä asiakas- ja työtyytyväisyystuloksina. Päällikkötehtävissä Kinnunen on osoittanut johtamis- ja esimieskyvykkyytensä etenemällä yhden ABC-ketjun suurimmista, ja Keskimaan suurimman liikennemyymälän päälliköksi. Hän on erittäin haluttu henkilö niin Keskimaan kuin oman toimialankin työryhmiin sekä kehityshankkeisiin.

− Ollin vahva sitoutuminen ja ahkeruus ovat auttaneet häntä voittamaan pienet ja isotkin vastukset. Omalla positiivisella asenteellaan ja osallistuvalla työotteellaan hän on yhdessä työryhmänsä kanssa vienyt uusia toimintatapoja eteenpäin uudistaen merkittävästi oman yksikkönsä toimintaa. Hän on muuttanut yksikkönsä johtamisvastuut jaetuiksi. Hänen yksikössään vastuunottoon valmennetaan ja kannustetaan, kiittelee Ollin työotetta hänen esihenkilönsä toimialajohtaja Heikki Tervanen.

− Pyrin esihenkilönä olemaan matalalla kynnyksellä lähestyttävä. Oveni on aina auki. En ole pelkästään numeroiden ja raporttien perään, vaan ihmisihminen. Se auttaa onnistumaan ison työryhmän kanssa. Yhteishengen vaaliminen ja yhteen hiilen puhaltaminen on ensiarvoista. Minun tehtäväni on kuulostella henkilöstöä ja olla valmis joustamaan ja keksimään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin, joita ihmisillä on. Katse pitää suunnata koko ajan eteenpäin, avaa Olli Kinnunen omaa toimintatapaansa kesäisin jopa yli 90 henkilöä työllistävän ABC Hirvaskankaan päällikkönä.

Ässäpäällikkö: Jukka Puhalainen, ravintolapäällikkö, Revolution





Jyväskylän keskustassa sijaitsevaa Ravintola Revolutionia luotsaava ravintolapäällikkö Jukka Puhalainen laittaa itsensä likoon työssään 110-prosenttisesti. Jukka on ollut luomassa ja kehittämässä useita liikeideoita Keskimaalla, ja hänen näkemykseensä liiketoimintamahdollisuuksista luotetaan vahvasti.

− Jukan idearikkaus ja kyky nähdä asiat oivaltavalla, positiivisella, eteenpäin suuntaavalla ja aina ajanhenkeen istuvalla tavalla on poikkeuksellista ja perusta koko Ravintola Revolutionin liikeidealle. Puhalainen johtaa joukkojaan eturintamasta, jokaista työryhmänsä jäsentä arvostaen, välittäen ja myös vaatien. Henkilökunnalla aktiivinen ote myymiseen, myyntiennätysten tekemiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen ovat jatkuvasti toiminnan keskiössä, summaa Keskimaan matkailu- ja ravitsemistoimialan johtaja Pasi Kunelius Puhalaisen vahvuuksia.

− Tämä tunnustus omasta työstäni tuntui todella hyvältä, vaikkakin se tuli täydellisenä yllätyksenä. Kunnia tästä kuuluu meidän mahtavalle työporukalle. Totta kai myös asiakkaat ovat osasyyllisisä siihen, että joka päivä meen nauraen töihin ja lähden nauraen pois. Ei oo mitään siistimpää nähdä kuin ihmisten hymyjä, naurua ja aitoa iloa, kun saa järjestettyä kunnon bileet ja väki tulee halaillen kiittämään illasta, iloitsee Jukka Ässäpäällikkö-tunnustuksesta.

Puhalainen kiittelee myös hyvää esihenkilötyötä. Hän on saanut vapaat kädet toteuttaa oman visionsa mukaista liikeideaa, ja kehittää toimintaa parhaaksi näkemäänsä suuntaan. Samaan aikaan myös tuki on ollut aina saatavilla niin hyvinä kuin huonompinakin hetkinä.

Ässäpäälliköt palkitaan joka toinen vuosi

Valtakunnalliset S-ryhmän päällikköpäivät järjestetään joka toinen vuosi, tosin koronan vuoksi edelliset S-Päällikköpäivät on järjestetty vuonna 2018. Valtakunnallisesti ansioituneiden Ässäpäälliköiden palkitseminen on tapahtuman huipentuma. Tänä vuonna Oulussa järjestettyihin S-Päällikköpäiviin osallistui yli 1100 S-ryhmän päällikköä.