Kaksi koronatartuntaa Suvilahden koulussa

Suvilahden koulussa on todettu kaksi koronatartuntaa. Tilanteesta on 7.2.2021 tiedotettu Wilman kautta kaikkia koulun oppilaita ja huoltajia sekä henkilökuntaa.

Mahdollisia virukselle altistuneita oppilaita on 42 ja henkilökuntaa seitsemän.

Altistuneet on saatu kartoitettua ja heidät on asetettu asianmukaiseen karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Altistuneiden viimeinen etäopiskelupäivä on 16.2. Muiden oppilaiden osalta koulutyö jatkuu normaalisti.