Kaksi koronavirustartuntaa on todettu Porvarinkadun koululla

Jaa

Kahdella Porvarinkadun koulun (Borgaregatans skolan) oppilaalla on todettu koronavirustartunta. Oppilailla on saattanut olla tartunta jo ennen etäkouluun siirtymistä. Tartunnasta on tiedotettu koulun oppilaita, oppilaiden huoltajia sekä henkilökuntaa.

– Koska joululoma on jo alkanut ja seuraava koulupäivä on 7.1. ei tartunnoista aiheudu muita toimenpiteitä koulun osalta. Tartunnalle altistuneisiin oppilaisiin ja henkilökuntaan tullaan olemaan yhteydessä Vaasan kaupungin jäljitystiimistä, kertoo Porvarinkadun koulun (Borgaregatans skola) rehtori Markus Rönnblom. Huoltajia pyydetään tarkkailemaan oppilaiden oireita. Jos oireita on, niin huoltajien tulee aina ensin olla puhelimitse yhteydessä omalle terveysasemalle ma-to klo 8-16, pe klo 8-14.15, muina aikoina valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116 117. – Haluan vielä painottaa, että oppilaat eivät saa tulla kouluun, jos heillä on oireita, vahvistaa Rönnblom.

Avainsanat koronakoronaviruskoulutartuntaVaasa

Yhteyshenkilöt

Linkit