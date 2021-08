Kaksi koronavirustartuntaa Teeriniemen päiväkodissa, Vamialla yksi

Jaa

Teeriniemen päiväkodissa on todettu kaksi koronavirustartuntaa. Ammatillista koulutusta Vaasassa tarjoavan Vamian yhdellä oppilaalla on todettu yksi koronatartunta.

Teeriniemen päiväkodissa mahdollisia virukselle altistuneita henkilöitä on yhteensä 27. Altistumiset ovat tapahtuneet 6.8. ja 9.8.

Karanteeniin on asetettu 14 lasta ja 13 aikuista. Muutoin päiväkodissa toiminta jatkuu normaalisti. Päiväkodin kaikkien lasten huoltajia sekä henkilökuntaa on tiedotettu tapahtuneesta.

Vamialla altistuminen on tapahtunut 10.8. Hansa-kampuksella, joka sijaitsee Ruutikellarintiellä. Altistuneita on yhteensä 19, ja kaikki altistuneet on asetettu karanteeniin. Muun oppilaitoksen toiminta jatkuu normaalisti.