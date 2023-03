Kaksi kumppania, yhteinen missio: Einhell aloittaa Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teamin yhteistyökumppanina. Lanseeraus spektaakkelimaisella sissioperaatiolla.

Maailmanlaajuinen markkinointikampanja Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teamin kanssa

“Tämä kumppanuus yhdistää kaksi merkkiä, jotka ovat edustavat teknologista osaamista. Menestyksemme perustuu erityisesti tiimihenkeen, dynaamisuuteen ja selkeään, rohkeaan tavoitteeseen. Siksi tämä kumppanuus Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teamin kanssa on meille seuraava strateginen merkkipaalu matkalla kohti maailmanlaajuista markkina- ja teknologiajohtajuutta akkukäyttöisissä puutarhakoneissa ja tee se itse -työkaluissa”, kertoo Einhell Germany AG:n toimitusjohtaja Andreas Kroiss.

Yhteistyökauden ensimmäisen kilpailun kunniaksi Einhell herätti huomiota sissioperaatiolla, missä rakennusten julkisivuihin heijastettiin useita minuutteja kestävä animaatio. Erityistä oli se, että kampanja toteutettiin samaan aikaan kolmella mantereella ja neljässä kaupungissa. Sisällöllisesti se näin kauden aluksi loi yhteyden Einhellin, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teamin, Formula 1 -kauden 2023 ja 23 osakilpailun välille. Video oli teknisesti sovitettu kunkin rakennuksen kulisseihin sopivaksi. Projektorien erityistekniikka mahdollisti sen, että sovitus voitiin tehdä nopeasti videon käynnistämiseksi. Einhellin Power X-Change akkulaitteita hyödynnettiin operaation täydelliseen toteutukseen.

Richard Sanders, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teamin kaupallinen johtaja: ”Olen erittäin vaikuttunut siitä, miten luovasti Einhell on aloittanut tämän kumppanuuden. Kampanja korostaa heidän kunnianhimoaan ja ammattitaitoaan. Heidän mentaliteettinsa ja se, että asetetaan itselle haastavia tavoitteita, sopii meille täydellisesti.”

Akun esiinmarssi

Einhell Germany AG on johtava huipputeknisten työkalujen ja puutarhavälineiden valmistaja, joka on jo vuosia kirjoittanut lähes vertaansa vailla olevaa menestystarinaa. Innovatiivisella Power X-Change akkujärjestelmällään tämä akkuasiantuntija innostaa tee se itse -asiakkaita eri puolilla maailmaa. Einhell Germany AG:lla on yli 40 tytäryhtiötä ja se on edustettuna yli 90 maassa, mikä tekee siitä maailmanlaajuisen toimijan. Power X-Change akkujärjestelmä on Einhellin menestyksen symboli, ja sen ansiosta yritys on saavuttanut johtavan aseman akkukäyttöisten työkalujen kategoriassa. Einhell oli ensimmäinen yritys, joka Power X-Change sarjallaan kehitti kattavan ja selkeän akkujärjestelmän, jota kehitetetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Markkinointi menestyksen moottorina

FC Bayern Münchenin kanssa vuonna 2021 alkanut yhteistyö ja Official Home & Garden Expert asiantuntijuus ovat olleet merkittäviä tekijöitä yrityksen menestykseen. FC Bayern Münchenin toimitusjohtaja Oliver Kahn toimii myös Einhellin brändilähettiläänä. "Kumppanuutemme FC Bayern Münchenin kanssa ja Oliver Kahn brändilähettiläänä on jo selkeästi tuottanut tulosta brändimme kehittymisessä. Nyt lähdemme täysillä mukaan Formula 1 -sarjaan. Ottamalla askeleen urheilun kuninkuusluokkaan korostamme kansainvälistä pyrkimystämme olla johtava yritys akkuteknologiassa tee se itse -työkalujen ja -puutarhalaitteiden alalla. Meillä on suuria suunnitelmia ja toteutamme strategiaamme askel askeleelta", sanoo toimitusjohtaja Andreas Kroiss.

Huippuluokan akkuosaamista myös Formula 1 -varikolla

Einhellin Power X-Change -akkujärjestelmä kattaa nyt yli 250 työkalua ja puutarhalaitetta. Kun Formula 1 -kausi käynnistyy Bahrainissa, Einhell-työkaluja käytetään myös tallin varikolla. "Tiimi on innoissaan akkutyökalujemme monipuolisesta valikoimasta ja myös vakuuttunut tuotteidemme suorituskyvystä ja kestävyydestä", Andreas Kroiss kertoo.

Myös Toto Wolff on vakuuttunut tästä kumppanuudesta: "Olemme innoissamme siitä, että Einhellin myötä tiimimme kasvaa kumppanilla, joka ajattelee suuresti ja kehittämällä akkuteknologiaansa jatkuvasti asettaa joko ajan uusia standardeja alalle. Käyttämällä Einhellin akkulaitteita hyödymme moderneimmasta teknologiasta maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi."

Toto Wolff toimii myös itse brändilähettiläänä Einhellin tulevassa viestinnässä, myös tv-kampanjassa, joka starttaa kansainväliseen levitykseen toukokuussa 2023.

Näkyvä merkki yhteistyöstä on Einhellin logo, joka näkyy sekä kilpa-autossa että kuljettajien ja Mercedes-tiimin vaatetuksessa heti Formula 1 -kauden alkaessa Bahrainissa.

Einhell Germany AG yrityksenä

Einhell on johtava huippumodernien työkalujen ja puutarhalaitteiden valmistaja DIY-sektorilla. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Landau a.d. Isarissa, Baijerissa, mistä käsin tämä kansainvälisesti menestyvä yritys on systemaattisesti laajentanut innovatiivista Power X-Change akkujärjestelmäänsä ja on nyt markkinajohtaja akkukäyttöisissä työkaluissa ja puutarhalaitteissa. Einhell on jo vuosien ajan luonut alalle uusia standardeja laitteiden kestävyyden, suorituskyvyn ja turvallisuuden suhteen. Einhell-asiakkaat arvostavat johdotonta vapautta kaikissa tee se itse -projekteissaan, Einhell-tuotteiden houkuttelevaa hinta-laatusuhdetta sekä yrityksen ensiluokkaista asiakaspalvelua.