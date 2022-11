Kaksi uutta kohdetta opiskelijoiden Yhdysvaltohin suunnattuun kesätyöohjelmaan

Summer Work & Travel on Yhdysvaltain ulkoministeriön hallinnoima ohjelma, joka on tarkoitettu kolmannen asteen 21–26-vuotiaille opiskelijoille. Ohjelman käynnisti vuonna 1997 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, ja päävastuu järjestelyistä annettiin vuotta myöhemmin Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto SAM:in hoidettavaksi.

Ohjelman tarkoituksena on tarjota kansainvälisille opiskelijoille kesälomansa aikana mahdollisuus tutustua yhdysvaltalaiseen arkeen tehden kesätöitä isäntäyrityksissä. Työtehtävät ovat tavallisia asiakaspalvelutehtäviä esimerkiksi huvipuistoissa, kahviloissa ja hotelleissa.

Amerikkalaisen työelämän lisäksi kulttuuria opitaan myös jokapäiväisissä aktiviteeteissa. Ohjelman osana Yhdysvaltain ulkoministeriö edellyttääkin, että opiskelijat hyödyntävät paikallisia palveluita ja osallistuvat normaaliin toimintaan, joka tuo tutuksi amerikkalaista elämäntapaa ja historiaa. Sen ansiosta myös amerikkalaiset voivat lisätä kulttuurienvälistä tietämystään. Kesän aikana syntyneet ystävyyssuhteet ja verkostot kestävät koko eliniän mutta auttavat myös opiskelijan urakehityksessä kotimaassa.

SAM:n toiminnanjohtaja Lena Grenatin mukaan kesätyö Yhdysvalloissa rohkaisee opiskelijaa luottamaan itseensä ja itsenäistymään, tuo varmuutta puhuttuun englanninkielen taitoon sekä tutustuttaa amerikkalaiseen kulttuuriin, työelämään ja normaaliin arkeen.

”Monien suomalaisyritysten katseet on suunnattu Yhdysvaltojen markkinoille, mutta ymmärrämmekö riittävän hyvin amerikkalaisen ja suomalaisen yrityskulttuurin eroja? Yritykset haluavat palkata kansainvälisiä osaajia, mutta mistä siihen kokemusta? Work & Travel -ohjelma tarjoaa juuri tähän loistavan mahdollisuuden”, Lena Grenat muistuttaa.

Ohjelmaan on osallistunut tähän mennessä 1068 eri alojen suomalaista korkeakouluopiskelijaa yliopistoista, kauppakorkeakouluista ja ammattikorkeakouluista. Opiskelijoiden pääaineiden kirjo on laaja ja heitä on ollut mm. matkailun, talouden, tekniikan, oikeustieteen, hammaslääketieteen, englanninkielen, kansainvälisten suhteiden, historian, metsätalouden, uskontotieteiden, sosiologian alalta.

Alkuvuosina ohjelmassa oli vuosittain noin 60 korkeakouluopiskelijaa ja vuosina 2005–2017 määrä vakiintui noin neljäänkymmeneen. Aivan viime vuosina osallistujamäärä on ollut 15–20 opiskelijaa vuodessa.

Suurin osa osallistuneista on aiemmin tutustunut amerikkalaiseen työelämään ja kulttuuriin Wisconsin Dellsissä, jossa työnantaja oli Tommy Bartlett Inc. Uutena kohteena tuli vuonna 2019 mukaan Ocean City Marylandissa, ja nyt vuodelle 2023 julkaistaan kaksi uutta mielenkiintoista kohdetta: Legoland New Yorkissa ja Yellowstonen kansallispuisto Wyomingissa.

Hakuaika vuoden 2023 kesätyöpaikkoihin alkaa joulukuussa ja päättyy 3.2.2023. Lisätietoa hakemisesta löytyy osoitteesta www.samsuomi.fi/kesatyo-yhdysvalloissa .

Yhteystiedot:

info@samsuomi.fi

tai

Lena Grenat, toiminnanjohtaja

Lena.Grenat@samsuomi.fi

Puh. 040 668 9998