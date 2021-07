Kalasataman eteläkärjen Nihdin esirakentaminen alkaa

Jaa

Kalasataman eteläkärjen alueen Nihdin esirakentaminen aloitetaan 5. heinäkuuta alkavalla viikolla. Esirakentaminen valmistelee tulevia talonrakennushankkeita sekä katujen ja raitiotien rakentamista.

Alue on muuttunut aidatuksi työmaa-alueeksi. Ulkopuoliset eivät pääse alueelle. Myös pysäköinti alueella on päättynyt. Sompasauna on siirtynyt Hermanninrantaan.

Uudet kadut ja kunnallistekniikka valmistuvat vuonna 2023

Nyt käynnistyvä esirakentaminen valmistelee tulevia talonrakennushankkeita sekä katujen ja raitiotien rakentamista. Esirakentamisvaihe kestää vuoden 2022 elokuulle. Uusien katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan alkukesästä 2022 ja jatkuu loppuvuoteen 2023.

Nihdin alueella tehtävät työt sisältävät:

vanhojen satamarakenteiden purkua

ruoppaustöitä Sompasaarenlaiturin ja Satamamestarinlaiturin edustalla

louhepengerten rakentamista

syvätiivistystöitä

uusien rantarakenteiden rakentamista Sompasaarenlaiturille

massanvaihtoja

uusien katujen ja kunnallistekniikan rakentamista

muuntamorakennuksen purkamisen

pumppaamon rakentamisen

Melua aiheuttavat työt, syvätiivistys ja louhinta, ajoittuvat alkuvuoteen 2022. Niistä tiedotetaan lähialueen asukkaita erikseen myöhemmin.

Nihdin esirakentamisesta vastaa Kalasatamasta Pasilaan -hanke. Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan uusi raitiotielinja sekä siihen liittyvää katuympäristöä.

Tavoitteena on, että kaupallinen raideliikenne alkaa vuonna 2024. Hankkeen toteuttavat yhdessä Helsingin kaupunki, HKL, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY.

3000 asukkaan merellinen alue

Nihdistä tulee 3000 asukkaan merellinen asuinalue. Alueen asemakaava valmistui vuonna 2019. Nihtiin on suunniteltu kymmenen asuinkorttelia, hotellikortteli, ravintolakortteli, kaksi vesialueen korttelia liike-, toimisto- tai ravintolalaivoille sekä pienvenesatamalle. Alueelle rakennetaan päiväkoti.

Nihdin yhdistää Merihakaan ja Hanasaareen Merihaansilta, josta haarautuu Hiilisatamansilta. Alueen läpi on suunniteltu Kruunusillat-hankkeen rakentamana raitiotieyhteys Laajasaloon sekä baana kävelijöille ja pyöräilijöille. Nihdissä on myös Kalasataman raitiotien päätepysäkki.

Rannat on suunniteltu toiminnoiltaan monipuolisina virkistys- ja ulkoilualueina. Nihdin lounaiskulmaan on suunniteltu pienvenesatama enimmillään 190 pienveneelle sekä vesibussilaiturille.

