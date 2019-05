Kalasataman kesätapahtumissa nähdään tanssia, nykysirkusta ja barokkimusiikkia

Ympäristötanssiteos Sörnäistenniemen Möhkäle, nykysirkusteos Aramid ja barokkimusiikkitapahtumien sarja Kalasataman yö saavat Helsingin kaupungin ympäristötaidehankkeiden rahoituksen tänä kesänä. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Sörnäistenniemen Möhkäle on Petri Kekoni Companyn tilallinen soolotanssiteos. Teoksen koreografiasta ja konseptista vastaa Petri Kekoni. Lokakuussa 2018 ensi-iltansa saanut Möhkäle-teoskokonaisuus nähdään elokuussa Sörnäistenniemen merialueella, Capellanaukion edustalla.



Teoksessa liikkeeseen yhdistyvät Joanna Weckmanin veistoksellinen puvustus ja Mikko Hynnisen ääni- ja valosuunnittelu. ”Tapahtuma tarjoaa yhteisöllisen kokemuksen ja osallistumisen mahdollisuuksia paitsi alueen asukkaille, myös muille helsinkiläisille. Lisäksi teos tuo taiteen meren äärelle. Sen keskeinen ajatus - ihmisen ja luonnon elementtien yhteiselo - tulee tätä kautta komeasti esiin”, Petri Kekoni kuvailee.



Esitysten lisäksi tapahtumaan kuuluu kaikille avoimia teoksen teemoihin liittyviä työpajoja.



Petri Kekoni Company on helsinkiläinen nykytanssiryhmä, jonka teosten poikkeava liikemaailmaa ja vahva visuaalisuus ovat herättäneet kiinnostusta sekä kotimaassa että ulkomailla.



Tapahtuma-aika: neljä esitystä 29.8.–1.9. 2019. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.



Lisätiedot: Tuottaja Anne Peippo, anne@kekonico.fi, Puh: +358 40 8337312, www.kekonico.fi



Aramid on Ilmatila ry:n ilma-akrobatiaa, musiikkia ja arkkitehtuuria yhdistävä nykysirkusteos. Se esitetään Englantilaisaukiolla sijaitsevan Lighting Design Collectiven Väre-teoksen sisällä. Muusikko Aino Venna on säveltänyt ilma-akrobatiaa tukevan laulelmallisen ääniteoksen tarkkailtuaan Kalasataman arkkitehtuuria ja ympäristöä 24 tunnin ajan. "Teos on suunnattu kaikille ikään, kielitaitoon tai varallisuuteen katsomatta. Toivomme sekä alueen asukkaiden että niiden, joille Kalasatama ja Väre ovat ennestään tuntemattomia, löytävän esityksen", Aino Venna ja sirkustaiteilja Ilona Jäntti sanovat.



Ilmatila ry on helsinkiläinen sirkusryhmä.



Tapahtuma-aika: kesäkuussa, ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin.

Lisätiedot: Ilona Jäntti, info@ilmatila.com, puh. +358 40 702 5426, www.ilmatila.com



Kalasataman yö -musiikkitapahtumat ovat Suomalaisen barokkiorkesterin öisiä konsertteja. Viisiosaisen tapahtumasarjan pääpaino on musiikissa, mutta niihin yhdistyvät myös nykysirkus ja mediaatio. Sarjan ensimmäinen osa, 45 minuutin tarinakonsertti, kutsuu kuulijat vuorovaikutteiselle seikkailulle. Toisessa osassa Purcellin ja Dowlandin musiikki johdattelevat meditaation äärelle. Kolmannessa osassa kuullaan 1800-luvun alun lontoolaista jousimusiikkia. Neljännessä konsertissa soi Bachin musiikki ja viimeisessä konsertissa Italian varhaisten säveltäjämestareiden luuttumusiikki.



”Konsertit tarjoavat rauhoittumista, kauneutta, iloa ja inspiraatiota kaupunkilaisen arkeen.”, kertoo toiminnanjohtaja Laura Kajander.



Suomalainen barokkiorkesteri (FiBO) on yksi ensimmäisistä suomalaisista barokkiorkestereista. Se esittää barokkimusiikin lisäksi myös uudempaa barokkiorkesterille sävellettyä musiikkia.



Tapahtuma-aika: syksyllä, ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin.

Lisätiedot: Laura Kajander, laura.kajander@fibo.com, puh. +358 40 593 7154, www.fibo.fi/





Aiempien vuosien ympäristötaidehankkeet löytyvät Uutta Helsinkiä -sivuilta.





Kalasataman rakentaminen kestää 20–30 vuotta. Kalasataman tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia. Ympäristötaideprojektia ohjaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslia yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Ympäristötaide rahoitetaan rakennuttajilta perittävällä kerrosneliökohtaisella maksulla.





Katri Lehtonen

Helsingin kaupunginkanslia

katri.lehtonen@hel.fi

(09) 310 70677