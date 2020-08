Kalasataman Mieppi aukeaa 31.8.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen ennakkotiedote 14.8.2020 12:45:40 EEST | Tiedote

Lautakunta pitää syyskauden ensimmäinen kokouksen tiistaina 18. elokuuta klo 16.15 alkaen. Lautakunta aloittaa tässä kokouksessa sote-uudistuksen lakiluonnoksesta annettavan lausunnon käsittelyn. Lautakunnalle myös esitellään sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste, jossa näkyy koronapandemian vaikutukset. Lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisen lakiluonnoksista Lausuntoesityksessä todetaan, että esitettyä maakuntamallia parempi ratkaisu olisi jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista kuntapohjaista nykyjärjestelmää kehittämällä. Jos kuitenkin maakuntamalliin siirrytään, esitetty Uudenmaan erillisratkaisu on perusteltu. Maakuntien perustamisessa on kyse kokonaisvaltaisesta järjestelmämuutoksesta, jolla on monen tyyppisiä, mittavia ja vaikeasti ennakoitavia seurauksia ja vaikutuksia. Kokonaiskuvan muodostaminen erityisesti uudistuksen rahoitusmallista ja taloudellisista vaikutuksista on käytännössä mahdotonta. Tarke