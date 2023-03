Kalasydän-kalatie käyttöön Iijoella Raasakan voimalaitoksella

Pohjolan Voima on monipuolinen ja osaava suomalainen energiayhtiö. Osakkaamme ovat asiakkaitamme: laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä. Tuotamme asiakkaillemme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Osuutemme Suomessa tuotetusta sähköstä on noin 20 prosenttia. Jo 96 prosenttia sähköntuotannostamme on hiilidioksidineutraalia.

Luomme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Pohjolan Voima - Ratkaisevaa voimaa. www.pohjolanvoima.fi