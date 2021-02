Kalatehtaan ympäristötaide ilahduttaa Oulussa

Kalanajalostusyritys Hätälä päätti somistaa tehdasalueensa uuden aidan ympäristötaiteella. Aidassa uivat kalafiguurit ovat keränneet positiivista palautetta oululaisilta.

Tehdasalueiden ympärillä on totuttu näkemään lähinnä harmaata verkkoaitaa, mutta toisin on Oulun Kaakkurissa. Suomen suurimpiin kuuluvan kalanajalostusyrityksen Hätälä Oy:n tehdasalueen ympärille pystytettyä aitaa koristaa uusi ympäristötaideteos. Vaaleassa aidassa uiva parvi sinisiä kaloja on ilahduttanut oululaisia tammikuun lopusta asti.

– Tehdasalueen aitaamisen myötä päivitimme tehdasympäristön kansainvälisiä laatusertifikaatteja vastaavalle tasolle ja lisäsimme työntekijöillemme parkkipaikkoja. Samalla tuli mahdollisuus sieventää valkoista aitaa ohikulkijoita sekä lähialueiden asukkaita varten, jotka tästä eniten kulkevat. Hätälä on kiinteä osa Kaakkuria, ja monet alueen nuoret ovat aloittaneet työuransakin meillä kesätöissä, Hätälän toimitusjohtaja Riku Isohätälä kertoo.

Oululaisyrityksen ympäristötaideteos syntyi yhteistyössä niin ikään Oulussa toimivien yritysten kanssa. Kalainstallaation suunnitteli Hätälän markkinointikumppani Avidly ja teknisestä toteutuksesta vastasi Tarraserif.

Hätälä Oy:n kala-aiheinen ympäristötaide on ehtinyt jo herättää myönteistä huomiota.

– Ihmiset ovat kommentoineet somessa, kuinka taideaitamme on piristänyt mieltä, ja henkilöstöämme on tultu kiittelemään siitä myös kasvokkain, Isohätälä toteaa. – Palautetta on ollut todella mukava kuulla, koska halusimme parantaa tehdasalueen toimivuutta kaupunkialueen sisällä ja samalla kaunistaa ympäristöä.

Hätälä Oy:n pääpaikka ja tehdas on sijainnut Oulun Kaakkurissa vuodesta 1971. Toimitiloja on laajennettu vuosikymmenten mittaan useampaan otteeseen, ja parhaillaan kala-aidan sisäpuolella on käynnissä yrityksen historian suurin investointi. Kaakkuriin valmistuvan tehdaslaajennuksen pinta-ala on noin 15 000 neliömetriä. Investointiohjelma yltää vuoteen 2025 asti.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Riku Isohätälä, Hätälä Oy, +358 44 5626 094