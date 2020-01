Kalevala Koru muokkaa jakeluverkostoaan vastaamaan kuluttajakäyttäytymisen muutosta

Mediatiedote 20.1.2020. Kalevala Koru hakee kannattavaa kasvua seuraavien vuosien aikana niin kotimaasta kuin kansainvälisiltä markkinoilta. Yritys terävöittää tuotevalikoimaansa ja uudistaa jakeluaan palvelemaan paremmin tämän päivän kuluttajia.

Erikoiskaupan ollessa haastavassa murrostilanteessa Kalevala Koru uskoo vahvan brändinsä voimaan. Toukokuusta 2020 alkaen yritys keskittää toimintansa uudistuvan Kalevala-brändin alle ja luopuu samalla Lapponia Jewelry -tuotemerkin käytöstä. Muutoksen myötä nykyiset Lapponia-tuotteet siirtyvät Kalevala-brändin alle. Osana strategiaa yritys uudistaa myös jakeluverkostoaan: Jatkossa Kalevala-koruja saa noin 150:stä myyntipisteestä valtakunnallisesti. Jälleenmyyntiverkostoa karsitaan noin puoleen nykyisestä. Samalla panostetaan suoran kuluttajakaupan kasvattamiseen.

Jakeluverkoston muokkaamisen tavoitteena on varmistaa, että kuluttaja kohtaa yhtenäisen Kalevala-brändin kaikkialla. ”Keskittämällä jakelu noin 150 myymälään pystymme varmistamaan sekä asiantuntevan palvelun, että kattavan tuotevalikoiman jälleenmyyntipisteissä, säilyttäen samalla valtakunnallisen saatavuuden tuotteillemme” – toteaa Kalevala Korun toimitusjohtaja Kirsi Paakkari.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on murroksessa: Verkko-ostamisen kasvaessa voimakkaasti, kivijalassa korostuvat entistä vahvemmin laadukas palvelu ja elämyksellisyys. ”Uuden jakelustrategiamme kulmakivenä on kohdata kuluttajat siellä, missä he liikkuvat ja tarjota heille yhtenäinen Kalevala-maailma, niin verkossa kuin fyysisissä pisteissä” – Paakkari jatkaa.

Kalevala Koru on yksi Suomen arvostetuimmista brändeistä ja Suomen rakastetuin korumerkki. Yrityksen kaikki korut valmistetaan Helsingissä omalla tehtaalla.