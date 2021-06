Kalevalan teemat ovat yhä ajankohtaisia

Jaa

Mediatiedote 30.6.2021. Saimaan Taideluola Retretin monikulttuurinen Punkaharju Art Up- tapahtuma järjestää 10-18.7. keskusteluja kalevalaisista teemoista tämän päivän maailmassa. Vaikka ajat muuttuvat, tietyt perusteemat säilyvät ihmisten elämässä.

Keskustelusarja alkaa 10.7. kysymyksellä “Kenelle Kalevala kuuluu?” Lönnrothin tulkinnan ainoana oikeana haastaa metsänhoitaja ja Kalevalaa omatoimisesti tutkinut Ilmari Kosonen. Kuka saa kaupallistaa Kalevalan? Mimosa Sukanen on törmännyt tähän kysymykseen rakentaessaan Kalevala kartalle -projektiaan.

Mikä on miehekästä, sitä pohditaan 11.7. Miehuuskokeet eivät ole enää kyisen pellon kyntämistä, mutta onko petojen saalistus ja kalojen narraus miehen mitta? Erä- ja kalaopas Pekka Sahama on johdattanut monet pyyntiretkille, niin maalla kuin vesilläkin. Entä onko urheilu sankaruuden areena, sitä miettii urheilutoimittaja Kaj Kunnas. Entäs sitten diktaattorit, ovatko he miehiä vai hiiriä? Kari Lumikero on käynyt monissa maissa, joissa kaikki valta on yhdellä miehellä.

Ainon tarina eli ihmiskauppa eri muodoissaan on aiheena 13.7. Oliko Aino uhri vai #metoo esitaistelija? Tutkija Niina Hämäläinen on tutkinut naiskysymyksiä Kalevalassa. Mikä on Ainon syvin olemus, sitä miettii Ainosta elokuvan tehnyt elokuvaohjaaja Terra Tevajärvi. Tutkija Tiina Piilola on tutkinut naisen asemaa Kalevalassa.

Kullervon tarina, eli sopeutumattomat nuoret miehet on mitä ajankohtaisin asia. Siitä keskustellaan 14.7. Nykyään ei leipiin leivota konkreettisia kiviä, eivätkä kiukustuneet nuoret miehet tyydy pelkkään kiroiluun. Mikä ajaa nuoren pahan kierteeseen ja mikä saa siitä pois? Lasten ja nuorten psykoterapeutti Marja Schulman on perehtynyt aiheeseen. Millaisia ovat pahoinvoivat nuoret?, siitä kertoo lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Tiina Stranden Savonlinnasta.

Sammon ryöstö eli vaurauden varastaminen on aiheena 15.7. Onko kansainvälinen verkkokauppa suomalaisten kauppojen uhka? Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Suomen Tekstiili ja Muoti ry:stä tuntee tilanteen. Viekö globaali verosuunnittelu

pikkusormen vai koko käden? Asiaa on tutkinut Tampereen yliopiston vero-oikeuden professori Pekka Nykänen. Suomen ensimmäisenä EU-komissaarina toiminut Erkki Liikanen pohtii, miten Eurooppa ja maailma on muuttunut Suomen liityttyä mukaan. Kalevalan ja Pohjolan suhde eli vihapuheen ja uhkakuvien maailma on käsittelyssä

16.7. Oliko Kalevalan ja Pohjolan suhde kuin suomalaisten ja saamelaisten?

Elokuvaohjaaja Päivi Kapiainen-Heiskanen on perehtynyt aiheeseen elokuvassaan“Porot kuuluvat tuulelle”. Mitä on vihan kylvö eli sanasota? Filosofi, everstiluutnantti Aki Mauri Huhtinen on tutkinut aihetta ja kirjoittanut siitä. Miten ratkaistaan valtioiden konflikteja? Kansanedustaja Hussein al-Taee työkenteli Martti Ahtisaaren perustamassa CMI:ssä rauhanvälitystehtävissä ennen lähtöään politiikkaan.

“Kalevalainen laulu ei vaikene koskaan”, julistetaan 17.7. Mikä on kalevalaisen musiikin asema suomalaisessa musiikissa, sen tietää asiasta useissa kirjoissaan kirjoittanut Pekka Hako. Onko Kalevala hevy-Suomen kantakoti? Pekka Kainulainen on kalevalaista heavyä esittävän Amorphis yhtyeen sanoittaja.

Uskonto Kalevalasta alkaen on teemamme 18.7. Loiko ihminen loi jumalan omaksi kuvakseen, miettii Jarmo R.Lehtinen. Kansalaisuskomisen ja virallisen teologian suhde kiinnostaa rovasti Toivo Loikkasta.

Tilaisuudet alkavat kulttuuripuiston Vipusareenalla klo 12 ja kaikkien haastattelujen jälkeen on vuorossa osallistujien yhteenvetopaneeli. Haastattelujen lomassa esiintyy päivän artisti.

Tilaisuus päättyy klo 16.

Osallistujat haastattelee ja paneelit vetää toimittaja Erpo Heinolainen.

Keskustelutilaisuudet sisältyvät normaalin aluelipun hintaan.