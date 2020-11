Kalevan paikalliskeskuksen nimikilpailu ratkesi – ”Soon tamperetta”

Vuoreslaiset tekevät ensi vuonna omannäköisensä S-marketin 15.6.2020 12:00:00 EEST | Tiedote

Vuoreksesta on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana hiljalleen alue, jollaiseksi se suunniteltiinkin: oikea pikkukaupunki luonnon kainalossa. Asukasluvun kasvaessa Vuoreksen päivittäistavaratarjonta on kuitenkin jäänyt kehityksen jalkoihin, ja asukkaiden unelmana on jo pitkään ollut ruokakauppa, josta isommat ostokset saisi tehtyä kerralla. Toiveeseen päästään vastaamaan, kun Salesta aletaan loppuvuonna remontoida vuoreslaista S-marketia.