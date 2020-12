Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtajaksi on valittu apulaisprofessori Pauli Rautiainen

Kalevi Sorsa -säätiön uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu apulaisprofessori, HTT, VTM, FM Pauli Rautiainen. Rautiainen siirtyy säätiöön Tampereen yliopistosta ja aloittaa säätiön toiminnanjohtajana 1.1.2021.

Rautiainen on perustuslakiasiantuntija, hallintotieteiden tohtori sekä hyvinvointi- ja valtiosääntöoikeuden dosentti. Tutkimuksessaan Rautiainen on perehtynyt oikeuden ja politiikan suhteeseen, julkishallinnon ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen, ihmisoikeuksiin sekä haavoittuvien ryhmien asemaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Rautiainen on toiminut tutkijana ja opettajana useissa yliopistoissa edistäen oikeus- ja yhteiskuntatutkimuksen keskinäistä vuoropuhelua.

Kalevi Sorsa -säätiöön Rautiainen tuo akateemisen osaamisensa ja tutkimushankkeiden johtamisosaamisen lisäksi innostuksen tutkimusperusteisen yhteiskunnallisen keskustelun fasilitointiin.

“Säätiö nostaa esiin yhteiskunnallisesti merkittäviä kysymyksiä. Odotan, että pääsen edistämään politiikkarelevanttia tutkimusta oikeudenmukaisemman ja sosiaalisesti kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi”, Rautiainen toteaa.

Kalevi Sorsa -säätiön hallituksen puheenjohtaja Antton Rönnholm on erityisen tyytyväinen Rautiaisen valinnasta.

“Säätiön työ erityisesti työelämän, yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja ilmastokysymysten parissa on kehittynyt ja näkynyt yhteiskunnallisessa keskustelussa viime vuosina laajasti. Rautiainen tuo omalla osaamisellaan huomattavan lisäarvon säätiön tutkimustyöhön ja auttaa sekä Sorsa -säätiötä että koko poliittisten ajatuspajojen kenttää kehittymään”, toteaa Rönnholm.

*

Kalevi Sorsa -säätiö on vuonna 2005 perustettu ajatuspaja, joka toimii akateemisen tutkimuksen ja käytännön yhteiskuntapolitiikan risteyskohdassa. Säätiö tukee tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa, käy ennakkoluulotonta keskustelua eikä kaihda vaikeitakaan aiheita hahmotellessaan yhteiskunnan uudistamista sosialidemokraattiselta arvopohjalta. Vuonna 2021 säätiön tutkimuksen painopistealueet ovat eriarvoisuuden vähentäminen, ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle ja yhteiskunta koronan jälkeen.

Säätiössä työskentelee kuusi henkilöä yhteiskuntatutkimuksen ja Länsi-Balkanilla tehtävän demokratiatyön parissa.

*

Kalevi Sorsa -säätiö juhlistaa joulukuussa sekä omaa 15-vuotista taivaltaan että Kalevi Sorsan syntymän 90-vuotispäivää jakamalla 21.12.2020 ensimmäisen Kalevi Sorsa -palkinnon. Palkinto myönnetään kirjallisuuden, yhteiskunnallisen tutkimuksen tai muiden Kalevi Sorsan elämäntyötä sivuavien teemojen parissa tehdyn työn perusteella. Se voidaan myöntää henkilölle, työryhmälle tai organisaatiolle. Palkinto myönnetään vuosittain Kalevi Sorsan syntymäpäivänä ja se on 2500 euron arvoinen.

Lisätiedot:

Antton Rönnholm p. 040 506 7676

Pauli Rautiainen p. 040 770 7282 pauli.rautiainen@sorsafoundation.fi (sähköposti 1.1.2021 alkaen)