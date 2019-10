Kalevi Sorsa -säätiöön uusi työntekijä

Kalevi Sorsa -säätiön toiminta kasvaa ja kehittyy edelleen. Camilla Lohenoja aloitti "Demokratian tukeminen Länsi-Balkanilla" -hankkeen koordinaattorina lokakuussa.

Lohenojan tausta on yliopistomaailmassa, jossa hän on koordinoinut kehitysyhteistyötä Afrikassa. Lohenojalla on lisäksi vahvat yhteydet kansalaisjärjestökenttään, jossa hän on työskennellyt mm. Kepa (nyk. Fingo) ja Dodo ry:ssä. Lisäksi hän on ollut laatimassa Ulkoministeriölle Kansalaisyhteiskuntaselvitystä vuonna 2017. Lohenojalla on kokemusta myös Nepalista, jossa hän toimi vapaaehtoistöissä paikallisessa kansalaisjärjestössä.

”Olen tosi iloinen päästessäni edistämään demokratiaa Balkanilla, jossa sitä todella tarvitaan”, Lohenoja toteaa. ”Odotan innoissani työskentelyä Länsi-Balkanin ajatuspajojen parissa. Olisi mahtavaa nähdä hankkeen aikana konkreettinen muutos esimerkiksi alueen ajatuspajojen keskinäisessä yhteistyössä. Toivon myös vahvaa yhteyttä Balkan-hankkeen ja Sorsa-säätiön muun toiminnan välille.”

Balkan-hankkeen edellinen koordinaattori Samuli Sinisalo siirtyy johtamaan Sorsa-säätiön ”Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle” -hanketta. "Mukava siirtyä uusiin tehtäviin, tai oikeastaan palata ilmasto- ja ympäristöasioiden pariin. Onneksi talon sisältä voin kuitenkin tukea Balkan-hanketta myös tulevaisuudessa." Sinisalo toteaa.

Kalevi Sorsa -säätiön ”Demokratian tukeminen Länsi-Balkanilla – kehitystä ja sillanrakennusta (2019–2022)” -hanke on Suomen Ulkoministeriön rahoittama ja tukeutuu Säätiön kokemukselle Pohjois-Makedoniasta, jossa toiminta aloitettiin jo vuonna 2008. Nykyinen hanke on Pohjois-Makedonian lisäksi laajentunut Albaniaan ja Bosnia-Herzegovinaan, joissa hankkeella vahvistetaan nuorten ääntä kouluttamalla yhteiskunnallisesti aktiivisia nuoria. Lisäksi fasilitoimme Länsi-Balkanin poliittisten ajatuspajojen yhteistyötä yli kansallisten, poliittisten ja etnisten jakolinjojen yhteistyössä Pohjois-Makedonialaisen kumppanin Progres Instituten kanssa.

Lisätietoja:

Kaisa Penny

Toiminnanjohtaja

040 7217212 kaisa.penny@sorsafoundation.fi

Camilla Lohenoja

Hankevastaava

Demokratian tukeminen Balkanilla 2019–2021

045 206 6840 camilla.lohenoja@sorsafoundation.fi

Samuli Sinisalo

Hankevastaava

Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle

040 7050 398 samuli.sinisalo@sorsafoundation.fi