Kalifornialaissyntyinen valokuvataiteilija ja aktivisti Del LaGrace Volcano vierailee Tampereen taidemuseossa

”Kauneus on vetänyt minua puoleensa, erityisesti sellainen kauneus, joka ei sopeudu tavanomaisiin normeihin. Epäilen että minusta tuli valokuvaaja, jotta voisin vangita tuon kauneuden – ominaisuuden, jota en koskaan tunnistanut itsessäni. Kun teini-ikäinen vartaloni kieltäytyi kehittymästä yksiselitteisesti naiselliseksi, kehitin hyvin hirviömäisen kuvan itsestäni. Tätä olen pyrkinyt korjaamaan ottamalla sellaisia omakuvia, joita pystyn itsekin katsomaan. Tästä on tullut lahja, jonka haluan jakaa myös muiden kanssa, jotka itseni lailla eivät kuvitelleet olevansa kuvaamisen arvoisia.”

- Del LaGrace Volcano

Del LaGrace Volcano on kalifornialaissyntyinen valokuvataiteilija, esiintyjä ja aktivisti, joka asuu nykyisin Ruotsissa. Volcano on tehnyt pitkän ja tuotteliaan uran eri queer-alakulttuurien, yhteisöjen ja aktivismin kuvaajana ja osana.

Eliza Steinbock työskentelee Maastrichtin yliopiston taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa sukupuolen ja moninaisuuden tutkimuksen apulaisprofessorina. Hänen omat tutkimusintressinsä kiinnittyvät sekä transtutkimukseen että visuaalisen kulttuurin tutkimukseen.

Del LaGrace Volcano: Bodies of Resistance 4.2.-21.5.2023 Tampereen taidemuseossa

Näyttely esittelee sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kirjoa ja kokemuksia lukuisissa omakuvissa ja muotokuvissa. Volcano on kuvannut ystäviään, perhettään ja rakastettujaan ja luonut kuvaston, jossa queer-kehojen kauneus ja halu saavat tilaa ja tulevat näkyväksi.

Bodies of Resistance on Del LaGrace Volcanon ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa. Hän on järjestänyt kymmeniä näyttelyitä ympäri maailman, hänen teoksiaan on ollut esillä mm. Lontoossa Tate Modernissa ja Victoria & Albert Museumissa.

Del LaGrace Volcanon näyttely järjestetään yhteistyössä Trans*Creative: health, violence and environment in transgender cultural production -tutkimushankkeen kanssa, jota rahoittaa Koneen Säätiö.

Näyttelyn kanssa samaan aikaan 23.–25.2.2023 järjestetään Tampereella Pohjoismainen transtutkimuksen konferenssi From Transgender Rage to Trans Joy. Trans Studies through Affective Lens. The 8th Nordic Trans Studies Network Conference.