Kalle Kuusava johtaa Madama Butterflyn esitykset Oopperajuhlilla – vierailu on nuoren kapellimestarin oopperadebyytti kotimaassa

Savonlinnan Oopperajuhlat 6.7.–4.8.2018

Facebook: Savonlinna Opera Festival – Oopperajuhlat

Twitter: @operafestivalfi

Instagram: @operafestivalfi

Youtube: Savonlinna Opera Festival

Kuvapankki:

www.operafestival.fi/fi/footer/Medialle/Media/Kuvapankki

Käyttäjätunnus: press

Salasana: press2017

Savonlinnan Oopperajuhlat on kansainvälisesti tunnetuin suomalainen kulttuuritapahtuma ja yksi merkittävimpiä matkailukohteita. Oopperajuhlat on yli sadan vuoden aikana kasvanut kuukauden mittaiseksi kansainväliseksi festivaaliksi. Sen kävijämäärä on noin 70 000 vierasta vuodessa, siitä runsaat 10 prosenttia tulee ulkomailta. Ooppera Savonlinnassa on kokonaisvaltainen elämys, joka muodostuu korkeatasoisista oopperaesityksistä ja konserteista, keskiaikaisen Olavinlinnan ainutlaatuisesta tunnelmasta ja kesäisestä Savonlinnasta luonnonkauniine ympäristöineen. Savonlinnasta on tullut käsite oopperanystävien keskuudessa kautta maailman. Vuonna 2017 budjetti on n. 8 M€, noin 84 % on omarahoitusta ja 16 % avustuksia (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Savonlinnan kaupunki). www.oopperajuhlat.fi