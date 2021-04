Kallioleikkauksista poistetaan irtokiviä Vantaalla Kehä III:n Kalkkikallion kohdalla

Nuorten työllisyystilanne huono 30.3.2021 08:01:18 EEST | Tiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli helmikuun lopussa yhteensä 112 218 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 215 ja lomautettuja 22 003. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 41 169 (57,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa 12,9 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän. Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 69 henkilöä vähemmän kuin edelliskuussa. Helmikuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 467 (0,5 %) enemmän. Lomautettujen määrä laski 536 (-2,4 %) henkilöllä verrattuna kuukautta aikaisempaan. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 295, mikä on 4 927 (77,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 35 801, mikä on 13 250 (58,8 %) enemmän kuin vuoden 2020 helmikuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 20 455, mikä on