Kallion Alko uudistuu, myymälä kiinni 2.6.–18.6.

Kallion myymälä on kiinni remontin vuoksi 2.6.–18.6.2019. Uudistettu myymälä avataan remontin jälkeen keskiviikkona 19.6. klo 9.00.

Kallion myymälän ollessa suljettuna lähimmät Alkon myymälät löytyvät Helsingin Hakaniemestä sekä keskustasta.

"Haluamme tarjota asiakkaillemme huippuluokan asiakaskokemuksen – erinomaisen ja asiantuntevan palvelun sekä kiinnostavat tuotteet. Kehitämme myymäläverkostoamme jatkuvasti ja nyt on Kallion myymälän vuoro saada Alkon uuden myymäläkonseptin mukainen ilme ja toiminnallisuudet", kertoo pääkaupunkiseudun aluepäällikkö Tatu Vanninen.

Kuuntelemme asiakasta ja kehitämme yhdessä

"Kehitämme palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa ja asiakasta varten oli kyse sitten myymälästä, verkkokaupasta tai asiakaspalvelukanavista. Alkolla on tähän ihan oma konseptikin, Neuvonantajat, jossa yhdessä asiakkaidemme kanssa ideoimme Alkon palveluihin, valikoimaan ja vastuullisuuteen liittyviä erilaisia teemoja. Nämä ovat ihan erinomaisia tilaisuuksia rakentaa ja kehittää asiakaskokemusta yhdessä", sanoo palvelupäällikkö Ari Viitanen.

Liittyen Kallion myymälän uudistumiseen, järjestää Alko Neuvonantajat-tilaisuuden 28.5., jossa teemana on Alkon valikoiman kehittäminen. Lisäksi tilaisuudessa pääsee äänestämään taiteesta.

"Alkon oma taiteilijalahjakkuus, palvelupäällikkö Tuomas Kokko, joka on harrastanut graffiteja parikymmentä vuotta, ottaa teoksellaan haltuunsa Kallion myymälään johtavan käytävän. Neuvonantajat valitsevat 2-3 vaihtoehdosta tähän suosikkinsa ja teos on nähtävissä 19.6. lähtien, kun myymälä avautuu. Graffiti ja katutaide taipuu moneen – myös tukemaan Alkon lähimyymälän ilmettä. Tuomas on aloittanut Alko-uransa Kalliossa, joten tässä mielessä ympyrä sulkeutuu", toteaa Tatu Vanninen.

Kallion myymälän kokonaisvalikoima säilyy noin 1600 tuotteessa, joista remontin jälkeen myymälässä uusia tuotteita on noin 300. Viinejä on noin 1080, väkeviä 270 ja panimotuotteita 250. Tuoteryhmistä painottuvat oluet, viinit, luomutuotteet ja vegaaniset.