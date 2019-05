Kallion perhekeskus aukeaa 4.6. Meille on helppo tulla!

Ruokamyrkytysepäily Kalasataman päiväkodissa ja ala-asteella 10.5.2019 17:14:42 EEST | Tiedote

Kalasataman päiväkodin lapsilla, ala-asteen oppilailla (Polariksenkatu 1) ja useilla henkilökuntaan kuuluvilla on todettu ruokamyrkytykseen sopiva oireita. Oireet alkoivat torstaina 9. toukokuuta. Sairastuneita lapsia ja koululaisia on noin 40. Sairastuneilla on ollut oksentelua, vastakipuja ja osalla korkeaa kuumetta. Oireet voivat viitata myös noro-vatsatautiin. Sairastuneilta otetaan tarvittavat näytteet. Ympäristöpalvelujen toimesta on otettu pinnoilta ja elintarvikkeista näytteitä. Näytteiden tuloksista tiedotetaan, kun ne valmistuvat. Tilojen tehosiivous on aloitettu ja sitä jatketaan ensi viikolla. Sairastuneiden lasten ja työntekijöiden tulee olla poissa päiväkodista, koulusta ja työstä vähintään kaksi vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen. Jos Kalasataman päiväkodin tai ala-asteen lapsille tai henkilökunnalle (Polariksenkatu 1) ilmaantuu viikonlopun aikana ruokamyrkytykseen tai vatsatautiin sopivia oireita, pyydämme heitä ottamaan yhteyttä maanantaina 13.5. epidemiologiseen