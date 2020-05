Kallioon avataan kaikille avoin väliaikainen digiasiointipiste

Helsingin kaupunki avaa väliaikaisen digiasiointipisteen Kallion virastotaloon niille kaupunkilaisille, joilla ei ole omaa tietokonetta tai älypuhelinta verkkoasiointia varten. Vastaava palvelu toimii lisäksi Kontulassa Kontupisteessä. Tarve toiselle pisteelle on kasvanut koronakriisin siirrettyä useita palveluja pelkästään verkkoon ja samalla suljettua monia normaalitilanteessa käytössä olevia palvelupisteitä. Asiointipiste avautuu perjantaina 15. toukokuuta.

Kallion digiasiointipisteen asiakaskoneilla voi tarkistaa sähköpostit, täyttää lomakkeita, hakea tietoa, asioida verkossa sekä tarvittaessa skannata ja tulostaa. Asiakaskoneita on neljä ja niiden käyttöaika on 30 minuuttia kerrallaan, mikäli pisteessä on jonoa. Paikalle voi saapua ilman ajanvarausta ja mahdollinen jonotus hoidetaan turvaetäisyydet huomioiden. Väliaikainen piste toimii siihen asti, jolloin kirjastojen asiakaskoneet ovat jälleen käytössä.

Asiointipisteessä saa tarvittaessa opastusta kaupungin digitiimiläisiltä ja kirjastojen henkilökunnalta. Myös Kontupisteessä on paikalla digitukihenkilö.

Kaikki turvallisuusnäkökulmat laitteiden ja käsien desinfioinnista sekä turvallisista etäisyyksistä alkaen on huomioitu sekä Kallion että Kontulan pisteissä.

Kallion digiasiointipiste (Kallion virastotalo, Toinen Linja 4 A) on avoinna arkisin 15. toukokuuta alkaen kello 10–16. Kontupiste (Keinulaudankuja 4 B) palvelee arkisin kello 9–16. Kontupisteessä asiakaskoneita on käytössä yksi.

Kaupunki tarjoaa digiasiointipisteiden lisäksi myös etädigitukea, johon otetaan palvelupyyntöjä kolmella tavalla:



- puhelimitse Helsinki-infon numerossa 09 310 11111 (ma–to klo 9–16, pe klo 10–15)

- chatissa osoitteessa Hel.fi tai Neuvonta.hel.fi

- verkkolomakkeella osoitteessa Digituki.hel.fi





Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.