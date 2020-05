Kampanjassa autetaan surevia ja kiitetään poikkeusolojen auttajia

Kuolleiden lasten muistopäivä 23.9. 10.9.2019 14:17:45 EEST | Tiedote

Maanantaina 23.9. on kuolleiden lasten muistopäivä. Päivää on vietetty vuodesta 2010 lähtien eli tänä vuonna sitä vietetään kymmenettä kertaa. Muistopäivä on virallisesti Suomen Teemapäiväkalenterissa. Muistopäivänä mm. monet seurakunnat järjestävät tapahtumia, joissa voi hiljentyä ja muistella menetettyjä lapsia.