Kamppailu oman kehon kanssa: ei sitä vastaan, vaan sen oikeuksien puolesta

Endometrioosin moninaiset vaikutukset näkyvät myös työelämässä 15.3.2022 12:12:46 EET | Tiedote

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry järjestää valtakunnallisen Endometrioosiviikon 21.-27.3.2022. Teemaviikon tavoitteena on rohkaista jokaista puhumaan avoimesti ja ilman häpeää gynekologisen sairauden ja sen oireiden kanssa elämisestä. Endometrioosi on yleinen sairaus, jonka kanssa elää noin 200 000 suomalaista. Yleisyydestään huolimatta sairauteen ja sen hoitoon liittyy kuitenkin monia haasteita ja diagnoosiviive on edelleen 6–9 vuotta. Sairaus voi vaikuttaa sen kanssa elävän arkeen monin eri tavoin ja myös työelämään liittyvät vaikutukset voivat olla suuria. Teemaviikon aikana jaetaan tietoa sairaudesta ja sen oireista, jotta jokainen osaisi hakeutua ajoissa hoitoon ja oireet saataisiin hallintaan mahdollisimman nopeasti. Teemaviikon aikana järjestetään useita, pääasiassa verkossa olevia tapahtumia.