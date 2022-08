Kamppi Helsinki ja Helsinki City Markkinointi yhteistyöhön Helsingin keskustan elävöittämiseksi

Kamppi Helsinki

Kamppi Helsinki on kauppakeskus Helsingin ja helsinkiläisyyden ytimessä. Vuonna 2005 toimintansa aloittaneessa kauppakeskuksessa on yli 150 liikettä, ravintolaa, kahvilaa ja palveluyritystä – Kamppi Helsinki on luonnollinen kohtaamispaikka, jossa tiivistyy se hyvä, mitä kutsumme kaupunkilaisuudeksi. Me Kampissa haluamme osaltamme olla luomassa hetkiä, tapahtumia ja ilmiöitä, joista kaupunki syntyy. Myymälämme, ravintolamme ja palvelumme pyrkivät tekemään kaupungistamme mielenkiintoisemman.

Kamppi Helsinki on Helsingin suosituin kauppakeskus. Vuonna 2021 kävijöitä oli 16,9 miljoonaa ja liikevaihto oli 159 miljoonaa euroa. Kauppakeskuksen ankkurivuokralaisia ovat Kortteli, MUJI, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Clas Ohlson, Stadium, Vero Moda, K-Supermarket ja Alko.

Kamppi Helsingin omistavat Nuveen Real Estaten hallinnoima European Cities Strategy ECF (50 %) ja Allianz Real Estate (50 %) useiden Allianz Groupiin kuuluvien yhtiöiden puolesta. Kauppakeskuksen operatiivisesta hallinnoinnista vastaa CBRE Finland Oy. www.kamppihelsinki.fi