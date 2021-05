Kamppi Helsinki pysyi Helsingin houkuttelevimpana kauppakeskuksena

Jaa

Kauppakeskus Kamppi Helsingissä vieraili lähes 18 miljoonaa kävijää viime vuonna. Poikkeuksellisen vuoden aikana kauppakeskus panosti myös ympäristövastuullisuuteen.

Kauppakeskus Kamppi Helsinki pysyi viime vuonna Helsingin houkuttelevimpana kauppakeskuksena. Kamppi Helsingissä vieraili 17,7 miljoonaa kävijää, mikä oli Suomen kauppakeskusyhdistyksen vertailun mukaan enemmän kuin millään muulla Helsingissä sijaitsevalla kauppakeskuksella.

Alkuvuonna 2020 alkanut koronapandemia ja sen leviämisen rajoittamistoimet laskivat kauppakeskusten kävijämääriä merkittävästi. Liikkumisrajoitukset ja ihmisten jääminen kotiin etätöihin vaikuttivat erityisesti ydinkeskustojen kauppakeskuksiin, kun ihmiset siirtyivät käyttämään paikallis- ja aluekeskusten palveluita.

”Olimme Suomessa yksi ensimmäisiä kauppakeskuksia, joka sai kauppakeskusten turvallisuuteen erikoistuneen ulkopuolisen tahon myöntämän COVID-19-sertifikaatin. Se osoittaa, että Kamppi Helsingissä on toteutettu kaikki ne mahdolliset toimenpiteet, joilla koronaviruksen leviämistä voidaan minimoida”, kauppakeskusjohtaja Tiina Fågel sanoo.

”Olemme Kamppi Helsingissä tehneet koronapandemian aikana kaikkemme, jotta monipuolinen palvelutarjontamme ja keskuksen saavutettavuus kaikilla mahdollisilla tavoilla vastaisivat kuluttajien tarpeisiin tilanteesta huolimatta.”

Kauppakeskus noudattaa tarkasti viranomaisten ohjeistuksia ja koronarajoituksia sekä edellyttää kasvomaskin käyttöä kauppakeskuksessa asioidessa.

Kamppi Helsinki sijaitsee linja-auto- ja metroliikenteen sekä kantakaupungin jalankulun solmukohdassa. Kauppakeskuksessa toimii yli 150 liikettä, ravintolaa, kahvilaa ja palveluyritystä.

Loikka ympäristövastuullisuudessa

Poikkeuksellisen vuoden aikana Kamppi Helsinki jatkoi panostamista ympäristövastuullisuuteen ja kehitti kattavasti jätehuoltoaan. Kauppakeskus maksimoi jätteiden kierrätysasteen, vähensi niiden kuljetuksia ja järjesti vuokralaisille kierrätyskoulutuksia. Kauppakeskuksen vuokralaiset ovat sitoutuneet erittäin hyvin vastuullisuusasioihin ja kestävä kehitys pyritään huomioimaan monin tavoin myös kauppakeskuksen markkinointiteoissa, muun muassa materiaalivalinnoissa ja tapahtumien hiilijalanjäljen kompensoinnilla.

Edelleen kauppakeskus on sitoutunut kehittämään energiaratkaisujaan kestävästi. Kamppi Helsinki ostaa uusiutuvaa vesisähköä ja pyrkii parantamaan rakennuksen ilmanvaihtoa ja valaistusta niin, että toiminta on aina energiatehokasta.

Näiden vastuullisuustoimien ansiosta kauppakeskus saavutti arvostetun BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatin Excellent-tason.

Kauppakeskuksessa aloittaa uusia liikkeitä

Kauppakeskus Kamppi Helsinki odottaa asiakasvirtojen elpyvän, kun pandemia helpottaa eikä ihmisten liikkumista enää rajoiteta. Osana katettua kaupunkikeskustaa Kamppi kokoaa yhteen eri yhteisöjä ja tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiselle toiminnalle. Kampin asiakasvirroissa esimerkiksi maan sisäisellä liikenteellä on huomattava merkitys, sillä kauppakeskuksen tiloissa on linja-autoliikenteen terminaali.

Kauppakeskus valmistautuu kesään muiden muassa laajentamalla ulkoterassinsa palveluita. Kauppakeskuksessa on myös viime kuukausina aloittanut uusia liikkeitä, kuten huollettuja puhelimia myyvä Swappie, ja kesäkuussa aloittavat Restelin ravintolat Taco Bell, Isey Skyr ja Rax.

Kauppakeskus Kamppi Helsingin omistavat varainhoitoyhtiö Nuveenin kaupunkikiinteistöihin keskittyvä European Cities Fund -rahasto sekä Allianz Real Estate.

