Kamppi Helsinki saavutti arvostetun BREEAM In Use -ympäristösertifikaatin Excellent-tason

Helsingin keskustassa sijaitseva Pohjoismaiden vilkkain kauppakeskus Kamppi Helsinki sai joulukuussa kansainvälisesti merkittävän BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatin, jonka saaminen vaati vahvaa sitoutumista kestävään kehitykseen.

BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatti on yksi maailman johtavista kestävän kehityksen arviointimenetelmistä, jossa otetaan huomioon infrastruktuurin ja rakennusten koko elinkaari ja niiden ylläpitoon ja käyttöön tarvitut resurssit. BREEAM arvioi kohteet korostaen ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisesti kestäviä toimia ja ratkaisuja. BREEAM In-Use -sertifikaatin saaja on sitoutunut jatkuvaan kestävän kehityksen työhön, joka auttaa tekemään houkuttelevia kiinteistösijoituksia, turvaamaan ihmisten hyvinvointia ja suojelemaan luonnonvaroja.

Kauppakeskus on keskellä kaupunkia ihmisten kanssa elävä kohde, jonka on pystyttävä vastaamaan kävijöiden ja kuluttajien tarpeisiin ja toiveisiin. Kestävä kehitys on globaali megatrendi, joka näkyy jo kuluttajien ostopaikkojen valinnassa: ostopaikka valitaan yhä useammin vastuullisuuden perusteella. Kamppi Helsinkikin haluaa vastata vuokralaistensa ja kuluttajien vaatimuksiin ja toiveisiin.

''Sertifikaatti osoittaa, että omistajamme Allianz ja European Cities Fund sitoutuvat muutokseen ja että noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Se on vastuulupaus asiakkaillemme”, kertoo kauppakeskuksen johtaja Tiina Fågel.

Jätehuollosta täydet pisteet

BREEAM In-Use -sertifikaatin hankkiminen on ollut suuri ponnistus Kamppi Helsingille, ja sillä on suuri merkitys kauppakeskuksen brändille. Kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuminen edellyttää läpinäkyvyyttä.

“Vuoden alusta teimme muun muassa merkittävän muutoksen jätehuollossa ja otimme käyttöön erittäin tarkan jätteiden seurannan. Toimet eivät aina suoranaisesti näy kuluttajille, mutta takaavat Kamppi Helsingin toiminnan vastuullisuuden”, Kamppi Helsingin kiinteistöpäällikkö Federico Waltari kertoo.

Helsingin Kamppi aloitti muun muassa vuoden 2020 alusta ympäristömanageripalvelun käytön. Sen ansiosta jätehuollon palveluita, -toimintoja ja -laitteistoja seurataan tarkasti. Jätteiden kierrätysaste on maksimoitu, kuljetuksia vähennetty ja vuokralaisille järjestetty kierrätyskoulutuksia.

Tulokset olivat nähtävissä heti – BREEAM In-Use -sertifikaatissa Kamppi Helsinki saavutti jätehuollon osalta täydet pisteet.

"Ympäristömanageri tulee tarvittaessa kauppakeskukseen opastamaan ja neuvomaan käytännössä. Teemme tiivistä yhteistyötä vuokralaisten kanssa, jotka ovat myös olleet aktiivisia. Ilman heidän panostaan ja sitoutumistaan samoihin tavoitteisiin emme olisi onnistuneet sertifioinnissa", Waltari kiittää.

Vastuullisempi tulevaisuus

Kauppakeskus vanhenee samaa tahtia kävijöidensä kanssa ja hengittää samaa ilmaa kuin kaupungin asukkaat. Kampin ympäristöteot tukevat Helsingin kaupunkistrategiaa, joka määrittää hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2035 mennessä.

BREEAM In-Use -sertifikaatin saadakseen yritys on sitoutunut kehittämään energiatehokkuuttaan, seuraamaan jatkuvasti energiankäyttöä ja reagoimaan välittömästi epäkohtiin. Kamppi ostaa tällä hetkellä pelkästään uusiutuvaa vesisähköä ja pyrkii parantamaan rakennuksen ilmanvaihtoa ja valaistusta niin, että toiminta on aina energiatehokasta.

Tulevaisuudessa yritys pyrkii tekemään biodiversiteettisuunnitelman ja tutkimaan mahdollisuutta investoida aurinkopaneeleihin.

“BREEAM In-Use -sertifikaatin Excellent-taso tarkoittaa sitä, että jo 15-vuotiasta kiinteistöä on vastuullisuuden näkökulmasta hoidettu todella hyvin. Emme kuitenkaan jää tähän, vaan Kamppi on sitoutunut parempaan tulevaisuuteen”, Waltari korostaa.