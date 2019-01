Kampussillan ideakilpailun ehdotuksiin voi tutustua Palosaaren kirjastossa

Vaasan kaupunki järjesti viime marraskuussa ideakilpailun Vaasan yliopistokampuksia yhdistävän sillan suunnittelusta. Kilpailun tulokset julkistettiin 19.12.2018 ja voittajaksi selvisi Sabrage. Kaikki kilpailuun osallistuneet työt ovat nähtävillä Palosaaren kirjastossa 29.3. saakka.

Palosaaren kirjaston lukusalissa on esillä kilpailutöiden lisäksi myös palkintolautakunnan pöytäkirja, joka sisältää muun muassa ehdotuskohtaiset arvioinnit.

Palosaaren kirjaston osoite on Pikitehtaankatu 19-23 ja se on avoinna maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona klo 12-19 sekä torstaina ja perjantaina klo 10-16. Lauantaina ja sunnuntaina kirjasto on kiinni.