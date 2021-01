KAMUssa vieraili poikkeusvuonna 2020 lähes 85000 kävijää

KAMU besökarantal steg till 85 000 besökare under undantagsåret 2020 14.1.2021 09:56:20 EET | Tiedote

Det nya årtiondet började fint vad gäller besökarantalet på KAMU Esbo stadsmuseum, då 12 694 besökare bekantade sig med våra utställningar i januari 2020. Under hela året 2020 besöktes KAMUs museer totalt av 84 760 besökare, vilket är ca 18 000 mindre än år 2019. Besökarantalet på Glims gårdsmuseum och Pentala skärgårdsmuseum steg en aning jämfört med besökarantalet år 2019. Det minskade besökarantalet under året orsakades av att KAMUs museer var stängda under ca 4 månaders tid på grund av koronavirusepidemin, först på våren och sedan i slutet av året.