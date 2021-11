KANANMUNAYRITYS DAVA FOODS SITOUTUU ITÄMEREN SUOJELUUN - Uudistava viljely vähentää kasvihuonepäästöjä sekä vesistöjen ravinnekuormitusta

DAVA Foods Finland Oy on tehnyt Baltic Sea Action Group:in (BSAG) kanssa Itämeri-sitoumuksen vuosille 2021–2025. Tämän myötä yritys sitoutuu edistämään sopimustuottajiensa regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn menetelmien käyttöönottoa rehuviljan viljelyssä. Tällä pyritään ilmakehän hiilen maaperään varastoimiseen, maaperän kasvukunnon parantamiseen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen sekä samalla sopimustuotantotilojen kannattavuuden ja elinvoimaisuuden kehittämiseen. Myös ravinteiden kestävä hallinta ja ravinteiden kierrätyksen kehittäminen ovat osa sitoumusta. Tärkeimpänä tavoitteena on kasvihuonepäästöjen ja vesistöjen ravinnekuorman vähentäminen. Sitoumuksen myötä DAVA Foods Finland liittyy BSAG:n vetämään Carbon Action -yritysverkostoon, joka mahdollistaa ruokaketjun toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen uudistavan maatalouden edistämiseksi.

DAVA Foodsin kananmunat tulevat suomalaisilta perhetiloilta. ”Olemme keskittäneet hankintamme perhetilatuotantoon, sillä näemme sen olevan vastuullinen tapa tuottaa munia Suomessa. Perhetuottajat pyörittävät tilojen toimintaa itse, vaalivat kanojen hyvinvointia ja pitävät maaseudun elinvoimaisena. He ovat sitoutuneita toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja hankeyhteistyön kautta pystymme tukemaan heitä entistä paremmin,” kertoo DAVA Foodsin toimitusjohtaja Juha-Petri Jokinen.

LUKE:n tutkimuksen* mukaan 57 % ilmastovaikutuksesta syntyy rehusta, 17 % tilojen energiasta ja muista toiminnoista, 7 % lannan käsittelystä ja 10 % nuorikkokasvatuksesta. ”Perhetilojen toiminta perustuu perinteiseen kiertotalouteen: Tyypillisesti perhetilat tuottavat itse kanojen rehuun käytettävän viljan ja käyttävät lannan peltojen lannoitukseen. LUKE:n tutkimuksen pohjalta tiedämme, että orgaanisten lannoitteiden ympäristöjalanjälki on pienempi kuin mineraalilannoitteiden kunhan vesistöjen ravinnepäästöt ehkäistään. Samalla orgaaniset lannoitteet ovat myös hiiltä sitovan viljelyn perusta. Perhetiloilla on siis merkittävä mahdollisuus vaikuttaa tuotannon ilmastovaikutuksiin.” jatkaa Jokinen.

Kananmuna on jo nyt hyvä valinta ympäristön kannalta, sillä sen ympäristöjalanjälki on pieni*. ”Suomalainen kuluttuja voi luottaa, että Kultamuna-tuotteiden elinkaarenaikaisten kasvihuone­kaasu­päästöjen ja ympäristön ravinnekuormituksen pienentämiseksi edelleen tehdään jatkuvasti töitä. Kultamuna-tuotteet ovat myös aina häkittömiä ”, painottaa Jokinen. ”Carbon Action on loistava hanke, koska se antaa yrityksille ja tiloille oikeita työkaluja vastuullisuuden kehittämiseen. Ilman tällaista yhteistyötä kehittäminen ei onnistuisi näin laajasta näkökulmasta”.

Baltic Sea Action Group (BSAG, Elävä Itämeri säätiö) on vuonna 2008 perustettu voittoa tavoittelematon säätiö. BSAG:n työskentelee Itämeren ekologisen tasapainon saavuttamiseksi nopeuttamalla keskeisiä pelastustoimia. Tällä hetkellä BSAG toimii erityisesti uudistavan maatalouden ja vastuullisen merenkulun edistämiseksi sekä meriluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. bsag.fi, carbonaction.fi