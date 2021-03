Kananmunien käyttöikää kotitalouksissa voisi pidentää – jokainen käyttöön pelastettu muna vähentää ruokahävikkiä

Pääsiäisen ykkösruoka-ainetta kananmunaa voisi hyödyntää kodeissa vielä tehokkaammin. Suurin osa kuluttajista tietää, että parasta ennen -päiväyksen jälkeen munia voi vielä käyttää. Mutta tätä käyttöaikaa voisi vielä paljon venyttää ja sitä kautta vähentää poisheitettyjen kananmunien määrää. DAVA Foodsin tuotannossa hävikin määrä on jo tällä hetkellä minimaalinen.

Kantar TNS:n toteuttaman Kultamuna-bränditutkimuksen mukaan 48 % suomalaisista ei käytä kananmunia enää, kun parasta ennen -päiväyksestä on kulunut yli viikko aikaa. 10% lopettaa käytön tasan parasta ennen -päivänä.

Vain 33% kuluttajista ilmoittaa käyttävänsä munia niin kauan kuin ne ovat heidän mielestään kunnossa. ”Tämä ajatus on hyvä lähtökohta”, kommentoi vuoden vaihteessa DAVAn kaupalliseksi johtajaksi hypännyt Pekka Yli-Piipari. ”Näin pääsiäisen korvilla kannattaa muistaa, että kananmunia ei missään nimessä kannata heittää pois vain siksi, että pakkauksessa on tietty päiväys. Jokainen käyttöön pelastettu muna vähentää ruokahävikkiä kodeissa.”

Ehjä ja oikein säilytetty kananmuna säilyy useita viikkoja parasta ennen -päiväyksen jälkeen

Parasta ennen -päiväys on aina 28 vrk muninnasta, koska lainsäädäntö näin määrittelee. Munat säilyvät kuitenkin huomattavasti pidempään, jos niissä ei ole säröjä ja ne säilytetään asianmukaisesti. Kananmunan pinnalla on silmälle näkymätön kutikula-kerros, joka suojaa munaa erityisen tehokkaasti. Tämän takia munia ei pestä Suomessa, vaikka jossain päin maailmaa näin tehdäänkin. Samasta syystä munia ei Suomessa myydä kylmähyllystä kuten monessa muussa maassa.

Kananmunia suositellaan säilytettävän viileässä ja ideaali lämpötila niille on 10-14 °C. Kotitalouksissa säilytettäessä kananmunia voidaan pitää joko jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Tärkeintä on, että lämpötila ei pääse vaihtelemaan paljon. Esimerkiksi jääkaapin ovi ei ole paras mahdollinen paikka, koska siinä lämpötila vaihtelee liikaa.

Ikääntyessään kananmunan koostumus hiukan muuttuu. Kuoren läpi haihtuu ajan myötä nestettä, joten vanhempi kananmuna on hiukan ”kuivempi” ja kevyempi. Tämä ei kuitenkaan estä sen käyttöä. Jääkaapissa säilytettäessä nestettä haihtuu hiukan hitaammin. Jos kananmuna on oikeasti pilaantunut, se haisee erittäin pahalle eikä tästä voi erehtyä.

DAVA Foodsin kananmunapakkaamolle tulevat kananmunat lajitellaan koon ja laadun mukana, jotta Kultamuna-tuotteina kauppoihin päätyvät munat olisivat mahdollisimman laadukkaita ja kestäviä. Liian pienistä ja isoista sekä kuoreltaan liian hauraista ja likaisista munista tehdään kananmunajalosteita suurkeittiöiden ja teollisuuden käyttöön. ”Tuotantomme hävikki on lähes olematonta. Kananmunan kuoretkaan eivät mene hukkaan, sillä ne jatkojalostetaan omassa kuorilaitoksessamme. Siellä ne rouhitaan, kuumennetaan, seulotaan ja pakataan, minkä jälkeen ne jatkavat elämäänsä lannoite- ja rehutuotteiden kalkkipitoisena raaka-aineena,” kertoo Yli-Piipari.

Pääsiäisen nougatherkkua valmistellaan ympäri vuoden

Merkittävä osa DAVA Foodsin jalostetuotannon kuorista käytetään Fazerin Mignon-muniin. Tarkkaan valitut kuoret valmistellaan käsityönä Fazerille lähetettäväksi. Tätä työtä tehdään ympäri vuoden, jotta pääsiäiseksi saadaan riittävästi laadukkaita kuoria.

Kultamuna on Suomen tunnetuin kananmunamerkki – häkittömyyden edelläkävijä

Kultamuna on Kantarin tutkimuksen mukaan ylivoimaisesti Suomen tunnetuin kananmunamerkki. Tuotemerkki on otettu käyttöön jo vuonna 1955, jolloin munia alettiin pakata koteloihin. Vaikka kananmunamarkkinasta yli puolet on yhä virikemunia, Kultamuna-tuotteet muutettiin kokonaan häkittömäksi jo 2017.