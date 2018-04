Kangasala Irish Festival valtaa Kangasala-talon

Kangasala Irish Festival – the Spring Gathering levittäytyy Kangasalan keskustaan 26.−28.4.2018. Festivaalin ohjelmistossa on konsertteja, irlantilaisen musiikin ja tanssin työpajoja sekä jameja, joissa soittajat kokoontuvat yhteen musisoimaan rennossa ilmapiirissä. Kaikki festivaalin konsertit ja osa jameista järjestetään Kangasala-talossa. Festivaali järjestetään nyt ensimmäistä kertaa.

Kangasala Irish Festival avataan suurelle yleisölle torstaina konsertilla, jossa Online Academy of Irish Music -musiikkikoulun mestariopettajat Kirsten Allstaff, Thomas Johnston ja Cillian Ó’Dálaigh johdattavat kuulijat irlantilaisen musiikin saloihin letkeässä tunnelmassa.

Perjantaina ja lauantaina päästään nauttimaan irlantilaiseen musiikkiin vihkiytyneiden suomalaismuusikoiden osaamisesta Eala & Friends -konserteissa. Eala-yhtyeen mukana lavalle nousevat irlantilaismuusikot Caitlín Nic Gabhann, Ciarán Ó Maonaigh, Kirsten Allstaff, Thomas Johnston ja Cillian Ó’Dálaigh. Rentoa energiaa konserttiin tuovat myös Kangasalan lukion mieskuoro Testostenorit.

Lauantaina on vuorossa irlantilaisduo Caitlín Nic Gabhann ja Ciarán Ó Maonaigh oma konsertti, jossa päästään näkemään myös irlantilaista tanssia Riverdance-tanssija Caitlín Nic Gabhannin esittämänä. Duon soittama musiikki ja tanssi pohjaavat perinteisiin, ystäviltä ja vanhemmilta opittuihin kappaleisiin.

Kangasala-talossa päästään tutustumaan myös jameihin (’session’), jotka ovat osa irlantilaisen musiikin perinnettä. Jameissa soitetaan ilman ohjelmistoa paikalle sattuvien muusikoiden ulkoa osaamia irlantilaisia kappaleita. Irlantilaisen musiikin perinteisiin kuuluu korvakuulolta opettelu, ja jameissa kappaleet siirtyvät muusikolta toiselle. Jameihin vapaa pääsy kaikille, soittajille ja kuulijoille.

Irlannin Suomensuurlähettiläs Maeve Collins saapuu lauantaina 28.4.2018 festivaalin päätöskonsertin kunniavieraaksi.

Kangasalan Irish Festival – the Spring Gathering järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Kangasala-talon, Kangasalan kaupungin sekä Björkqvistin rahaston tuella festivaalista on tarkoitus tehdä vuosittainen tapahtuma Kangasalla. Festivaalin ohjelmassa on konsertteja, irlantilaisen musiikin ja tanssin työpajoja sekä jameja, joissa soittajat kokoontuvat yhteen musisoimaan rennossa ilmapiirissä.

Kangasala Irish Festivalin järjestää Irish Music Society of Tampere ry.

Koko festivaalin ohjelmiston ja lisätietoa löydät festivaalin omilta nettisivuilta: www. kangasalairishfestival.fi

Kangasala Irish Festival – the Spring Gathering Kangasala-talossa ja Kangasalan keskustan muissa tapahtumapaikoista 26.–28.4.2018. Liput Kangasala-talon tapahtumiin Kangasala-talolta 0−25 €, maksulliset tapahtumat Lippu.fi 7,50−27,50 € + toimitusmaksut

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Tuuli Rantala

yhdistyksen sihteeri ja festivaalin koordinaattori

Irish Music Society of Tampere ry

040 642 7789

Maija Koskenalusta

festivaalin taiteellinen johtaja

050 595 7271

Riikka Herrala

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Kangasala-talo Oy

050 300 1391

riikka.herrala (at) kangasala-talo.fi