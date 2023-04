Kangasala ylitti 33 000 asukkaan rajan

Kangasalan kaupungin väkiluku kipusi alkuvuonna uudelle tuhatluvulle, kun se ylitti 33 000 asukkaan rajan. Tilastokeskuksen 27.4.2023 julkaiseman väestön ennakkotilaston mukaan kangasalalaisia oli maaliskuun lopussa 33 047.

Kangasalan väkiluku on jatkanut kasvuaan koko 2000-luvun ajan. Tilastokeskuksen tietojen mukaan väkiluvun lisäys vuosina 2000-2022 on vuositasolla liikkunut noin 0,5 - 2 prosentin tuntumassa. 20 000 asukkaan rajapyykki ylittyi vuonna 1985, 30 000 asukasta Kangasalla tilastoitiin vuonna 2012 ja 32 000 asukkaan raja rikkoutui vuonna 2020.

Kangasala kasvaa osana Tampereen kaupunkiseutua, jonka kasvu on koko Suomen kärkeä. Tilastokeskuksen mukaan Tampereen ja sen kehyskuntien kasvu on ollut ennätyksellisen vahvaa vuosina 2021 ja 2022.

- Kangasalan kasvu on ollut koko 2000-luvun nopeaa. Myös maan sisäisessä muuttovoitossa olemme valtakunnan kärkipäässä. Kangasalan kasvu ja kehitys perustuu hyvään sijaintiin erinomaista yhteistyötä tekevällä ja kasvavalla Tampereen kaupunkiseudulla. Etujamme ovat mm. lyhyet välimatkat, kehittyvä joukkoliikenne, monipuolinen ja monimuotoinen asuntotarjonta sekä hyvät harrastusmahdollisuudet ja palvelut. Kun tähän vielä yhdistää kauniin luonnon, vesistöt ja maaseutumme, on meillä tarjolla jokaiselle jotakin, sanoo Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Rakentaminen on ollut pitkään vilkasta eri puolilla Kangasalaa ja se on mahdollistanut monipuolisen, kysyntään vastanneen asuntotarjonnan. Etenkin kerrostalorakentaminen on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2015 alkaen kaupungistumisen myötä. Tampereen rajalle Lahdentien varteen on rakentumassa Lamminrahkan uusi vetovoimainen kaupunginosa, jonne tulee koti noin 8 000 asukkaalle sekä noin 1 000 työpaikkaa. Odotettavissa on, että Kangasalan asukasluvun kasvu jatkuu vilkkaana myös tulevaisuudessa. Vilkkaan kasvunkin vuosina on kiinnitetty erityisesti huomiota hankkeiden ja ympäristön laatuun ja viihtyisyyteen.

- Kangasalan veto-, pito- ja lumovoima ovat vahvat ja houkuttelevat yhä uusia asukkaita muuttamaan Kangasalle. Kaupungin ilmapiiri on positiivinen. Pitkäjänteinen kehitystyö, hyvä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja kaupunkilaisten osallistaminen tuottavat hyvää tulosta, toteaa elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala.