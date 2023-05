Kangasalan Harjufestissä tarjolla monipuolinen musiikkikattaus

Kangasala ylitti 33 000 asukkaan rajan 27.4.2023 08:53:57 EEST | Tiedote

Kangasalan kaupungin väkiluku kipusi alkuvuonna uudelle tuhatluvulle, kun se ylitti 33 000 asukkaan rajan. Tilastokeskuksen 27.4.2023 julkaiseman väestön ennakkotilaston mukaan kangasalalaisia oli maaliskuun lopussa 33 047. Kangasalan väkiluku on jatkanut kasvuaan koko 2000-luvun ajan. Tilastokeskuksen tietojen mukaan väkiluvun lisäys vuosina 2000-2022 on vuositasolla liikkunut noin 0,5 - 2 prosentin tuntumassa. 20 000 asukkaan rajapyykki ylittyi vuonna 1985, 30 000 asukasta Kangasalla tilastoitiin vuonna 2012 ja 32 000 asukkaan raja rikkoutui vuonna 2020. Kangasala kasvaa osana Tampereen kaupunkiseutua, jonka kasvu on koko Suomen kärkeä. Tilastokeskuksen mukaan Tampereen ja sen kehyskuntien kasvu on ollut ennätyksellisen vahvaa vuosina 2021 ja 2022. - Kangasalan kasvu on ollut koko 2000-luvun nopeaa. Myös maan sisäisessä muuttovoitossa olemme valtakunnan kärkipäässä. Kangasalan kasvu ja kehitys perustuu hyvään sijaintiin erinomaista yhteistyötä tekevällä ja kasvavalla Tampereen kaupun