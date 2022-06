Kangasalan kesähevoseksi valittiin suomenhevonen Maikki

Kangasalla vietetään hevosvoimien vuotta, jolloin valokeilaan nousevat kaksi paikkakunnan vetovoimatekijää: hevoset ja vanhat autot. Teemavuoden myötä kaupungissa on tänä vuonna erityisen paljon hevosiin ja harrasteajoneuvoihin liittyvää ohjelmaa.

Visit Kangasala etsi toukokuussa kesähevosia ilahduttamaan kaupungin asukkaita ja kesävieraita kesätapahtumiin avoimella työpaikkahaulla. Haku herätti kiinnostusta myös kuntarajojen ulkopuolella.

Hevosvoimainen kesätyöntekijä on nyt valittu ja pestin otti vastaan Kangasalla asuva suomenhevostamma Maikki. Maikki on 10-vuotias, sosiaalinen, ihmisystävällinen ja rauhallinen hevonen. Maikilla ratsastaa Heidi Kulo, joka on harrastanut Maikin kanssa vähän yli kaksi vuotta.

– Kun huomasin kesähevosten hakuilmoituksen, niin oli aivan pakko lähettää hakemus, sillä työpaikka oli kuin Maikille tehty, Heidi Kulo kertoo.

– Maikin lempipuuhaa ihmisten kanssa seurustelu ja kaikenlainen rapsuttelu. Jopa maastolenkeillä täytyy pysähtyä moikkaamaan vastaantulevia ihmisiä, hän jatkaa.

Maikki tavattavissa Kangasalan kesätapahtumissa pitkin kesää. Jo varmistuneita ovat Kimmo Pyykkö -taidemuseon avajaiset, Lasten Löytöretkiviikon tapahtumat sekä maalauspäivä Kirkkoharjun kahvilalla Suomen kuvataiteen päivänä.

Kesähevonen Maikki tapahtumissa kesällä 2022: (varmistuneet)



Su 12.6. klo 12–13, Kimmo Pyykkö -taidemuseon Hevoset – Horses -näyttelyn avajaiset

To 30.6. klo 17–19, Lasten festarit, Mobilian ja Kangasalan kesäteatterin pihapiiri

La 2.7. Klo 11–12, Lasten päivä, Kimmo Pyykkö -taidemuseon edusta

Su 10.7. klo 13 alkaen Kirkkoharjun kahvila



Ohjelma täydentyy kesän aikana. Maikin kuulumisia julkaistaan myös Visit Kangasalan Facebook- ja Instagram-tileillä.

Lisätietoja, haastattelupyynnöt ja mediakuvat:

Laura Pekkala

Matkailu- ja markkinointipäällikkö

Visit Kangasala

p. 041 314 7221, laura.pekkala@visitkangasala.fi