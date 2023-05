Kangasalan kesän avaajana ulkoministeri Pekka Haavisto

Kangasalan Harjufestissä tarjolla monipuolinen musiikkikattaus 3.5.2023 12:04:48 EEST | Tiedote

Kangasalan kaupungin kulttuuripalvelut järjestää Kirkkoharjun näkötornilla kaksipäiväisen Harjufestin perjantaina 28. ja lauantaina 29.7., jolloin tarjolla on musiikkia moneen makuun. Tapahtuman aloittaa perjantaina kaksi 90-luvun tanssi- ja popmusiikin isointa nimeä, Aikakone ja Movetron. Kestosuosikki Aikakoneen vuonna 1995 ilmestynyt esikoisalbumi Tähtikaaren taa myi triplaplatinaa ja yhteen suosio on pysynyt vahvana siitä asti. 25 vuotta juuri täyttänyt Movetron keikkailee edelleen aktiivisesti ja heidän tunnetuin kappaleensa on Romeo ja Julia. Lauantaina lavalle nousee ensimmäisenä kansanmusiikkia, jazzia ja progea yhdistelevä Piirpauke. Vuodesta 1975 toiminut yhtye on julkaissut 19 studioalbumia ja nauttii kulttisuosiota Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Seuraavana yleisöä tanssittaa rhythm and bluesin ja soulin tahdissa Gilbert K Triologik. Yhtyeen laulajana nähdään Voice of Finlandissa menestynyt Gilbert Kuppusami. Illan päättää viime vuonna debyyttialbuminsa julkaissut yhtye