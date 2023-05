Kangasalan kesäteatterissa nähdään tangokuninkaallisia

Perjantaina esiintyvästä duosta Marko Maunuksela kruunattiin tangokuninkaaksi vuonna 2010 ja Jukka Hallikainen vuonna 2008. Yhdessä kaksikko on esittänyt tangoa ja perinteistä tanssimusiikkia monipuolisin rytmein kesästä 2018 lähtien, ja he ovat saaneet mainetta hyväntuulisista ja energisistä keikoistaan.

Lauantain avaa Olavi Virta -laulukilpailun vuonna 2010 voittanut Nina Åkerman ManTra-yhtyeineen. Illan pääesiintyjä on iskelmälaulaja Tomi Markkola, jonka uraan mahtuu niin tangokuninkaan kruunu, vuoden miesartistin titteli kuin Iskelmä Finlandia -yleisöäänestyksen voittokin. Markkola on julkaissut kaksitoista levyä, joista ensimmäinen myi kultaa.

Molemmat keikat ovat Kangasalan kesäteatterissa (Kummelinkuja), joka sijaitsee Längelmäveden rannalla. Sen 400 paikkainen katsomo on katettu, joten kesäsade ei kastele yleisöä, ja helteellä järvituuli viilentää. Lippuja keikoille voi ostaa Lippu.fi:stä ja lippujen hinta on 20 € per ilta.

Tapahtumajärjestäjänä toimii Kangasalan kaupungin kulttuuripalvelut.