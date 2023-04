Kangasalan Kunnantien kaavamuutoksen kumppanihaku

Kaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävillä 10.11.-9.12.2022. Hakumenettelyn tavoitteena on löytää sopivat kumppanit, jotka työstävät asemakaavaehdotuksen yhteistyössä kaupungin kanssa hyväksyntään. Alue varataan haun voittaneelle kumppanille sopimuksella myöhempää tontinluovutusta varten. Kumppanihaku toteutetaan avoimena kilpailuna. Tarkemmat tiedot hakumenettelystä, aikatauluista, tavoitteista jne. löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta kangasala.fi/kunnantienkumppanihaku.

Keskusta kehittyy

Kaavamuutosalue sijaitsee Kangasalan kehittyvässä keskustassa näkyvällä ja keskeisellä paikalla Kunnantien ja Kangasalantien risteyksessä. Alueen välittömässä läheisyydessä ovat suosittu Vesaniemen uimaranta, keskustan kulttuuri-, ravintola- ja kaupalliset palvelut sekä Kuohunharjun huikeat virkistysmahdollisuudet.

Kohteen olemassa oleva rakennuskanta on 60-luvulta. Nykyiset rakennukset ovat käyttöikänsä päässä ja asuinkerrostalo on tyhjillään odottamassa purkua. Kangasalantien varressa olevissa liikekiinteistöissä on vielä vähäisesti yritystoimintaa. Niiden sijainti on keskeinen ja helposti asiakkaiden saavutettavissa.

-Alue tulee muuttumaan nykyisestä ympäristöstä melkoisesti, kun osa vanhoista asuinrakennuksista ja Kangasalantien varressa olevat liikekiinteistöt puretaan uuden tieltä. Uudet rakennukset ovat hieno lisä kehittyvään keskustaan ja ne tulevat tuomaan lisää mahdollisuuksia keskusta-asumiseen. Kaupungin tavoitteena on myös edelleen kaavallisesti turvata kaupallisten palveluiden ja tilojen tarjonta uusissa rakennuksissa, kertoo kaupungingeodeetti Teemu Valkolehto.

Tärkeät päivämäärät

Kumppanihaku on auki ja yksityiskohdat hakuun liittyen löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta kangasala.fi/kunnantienkumppanihaku. Hakuun liittyen on mahdollista esittää kysymyksiä 30.6.2023 asti. Haku päättyy ja hakemukset ja niihin liittyvä materiaali tulee toimittaa 14.8.2023 mennessä. Kaupunginhallitus valitsee kumppanin 28.8.2023.