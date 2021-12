Kangasalan Rikun pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Pirkanmaan ELY-keskus oli mukana rahoittamassa Kangasalan Rikun pohjavesialueen geologista rakenneselvitystä. Kevään ja kesän aikana tehdyt tutkimukset koostuivat maastotutkimuksista, painovoimamittauksista, maatutkaluotauksista sekä maaperäkairauksista.

Tutkimusten tuloksia mallintamalla saatiin tarkennettua tietoa muun muassa kalliopinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjaveden pinnan tasosta sekä pohjaveden päävirtaussuunnista.

Yhtenäinen pohjavesimuodostuma

Saatujen tulosten mukaan Rikun pohjavesialue on muodostumaltaan yhtenäinen.

Luoteisosissa on selkeä kalliopaljastuma, josta kallionpinta laskee tasaisesti kohti etelää ja itää Vesijärven rantaan saakka. Pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen eli pohjavesivyöhykkeen paksuus vaihtelee Rikun pohjavesialueella nollasta (ei pohjavesikerrosta) lähes 45 metriin. Pohjaveden pinnankorkeus on lähes koko muodostumassa noin 87 metriä merenpinnan yläpuolella. Päävirtaussuunta pohjavesiesiintymässä on pohjoisesta kohti etelää.

Auttaa riskien hallinnassa

Pohjavesialueiden rakenneselvityksistä saatava tieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tutkimustiedon avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienimmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Tutkimus toteutettiin yhteistyöhankkeena, jonka rahoittajina toimivat Kangasalan Vesi -liikelaitos, Kangasalan kaupunki, Pirkanmaan ELY-keskus ja Geologian tutkimuskeskus. Tutkimuksen toteutuksesta ja tulosten tulkinnasta sekä raportoinnista vastasi Geologian tutkimuskeskus.

