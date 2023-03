Kangasalan tilinpäätös 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Kangasalle uusi suurtapahtuma-avustus: kaupunki jakaa jopa 50 000 € järjestäjille 15.2.2023 09:53:54 EET | Tiedote

Kangasalle on tullut hakuun uusi suurtapahtumille tarkoitettu avustus. Avustuksen suuruus on 10-50 000 euroa. Haku on tällä hetkellä avoinna ja se on jatkuva. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja niistä päättää hyvinvointilautakunta.