Kannaksenkatu suljetaan vesijohtotöiden vuoksi

Kaupunginhallitus käsittelee teollisuus- ja varastotonttien hinnoittelua 12.1.2023 16:28:51 EET | Tiedote

Vaasan teollisuusalueet ovat kehittyneet tärkeiden investointien myötä. Alueiden kehittyessä myös kysyntä on kasvanut, mikä on vaikuttanut teollisuus- ja varastotonttien markkinahintaan. Tästä johtuen teollisuus- ja varastotonttien hintatason tarkistus on tarpeen. Vaasan kaupunginhallitus käsittelee uutta hinnastoehdotusta kokouksessaan 16.1.