Kannelmäen peruskoulussa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Helsingin kaupungin päiväkodissa lapsia ja henkilökuntaa karanteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi 21.8.2020 13:15:55 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin päiväkodissa on asetettu yhdeksän lasta ja neljä henkilöstöön kuuluvaa karanteeniin kahdeksi viikoksi koronavirusaltistuksen vuoksi. Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta on ollut yhteydessä karanteeniin asetettujen lasten perheisiin. Kaikille päiväkodissa olevien lasten perheille sekä henkilökunnalle on tiedotettu päiväkodissa olleesta altistuksesta. Karanteeniin määrättyjen tulee pysytellä kotona, eikä olla kontaktissa kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Altistuneiden perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneeseen. He voivat elää ja liikkua normaalisti. Karanteeniin asetetuille toimitetaan karanteeniin määräämisestä päätös, joka oikeuttaa tarvittaessa alle 16-vuotiaan huoltajan jäämään kotiin hoitamaan altistunutta lasta. Päätös perustuu tartuntatautilakiin. Jatkossa Helsinki tiedottaa kaupungin oppilaitos-, koulu- ja päiväkotialtistuksista kootusti keskiviikkoisin tartuntatilastojen päivit