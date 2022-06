Kannettava ja nopea analysointityökalu voi mullistaa kipulääkkeiden diagnostiikkamarkkinat

Kipulääkkeen vaikutusta voidaan tutkia määrittämällä sen pitoisuus veressä. Tällä hetkellä tämä on mahdollista vain hitailla ja työläillä laboratoriomenetelmillä.

Aalto-yliopistosta lähtöisin oleva startup-yritys Fepod Oy Ltd on kehittänyt diagnoosimenetelmän, jolla terveydenhuollon ammattilaiset voivat mitata parasetamolin, opioidien ja muiden kipulääkkeiden todellisen pitoisuuden suoraan hoitopaikalla, yhdestä veripisarasta.

Testausprosessi on nopea ja yksinkertainen, ja tulos saadaan muutamassa sekunnissa. Fepodin ratkaisu mahdollistaisi potilaiden paremman ja yksilöllisemmän hoidon. Testauslaitteisto koostuu tavallisesta matkapuhelimesta, edullisesta ja kannettavasta analysointilaitteesta sekä massatuotettavista ja kertakäyttöisistä näytteenottoantureista.

Yritys sai juuri Almaral Oy:ltä 750 000 euron siemenrahoituksen kliinisten tutkimusten jatkamiseen sekä sensoriteknologian ja ohjelmistoalustan kehittämiseen.

"Olemme viimeiset kaksi vuotta tehneet työtä Aalto-yliopistossa Business Finlandin, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston myöntämällä Research to Business-rahoituksella. Almaralin uusi siemenvaiheen sijoitus auttaa meitä viimeistelemään teknologian niin, että voimme hakea sille viranomaisten hyväksyntää Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Olemme erittäin kiitollisia luottamuksesta ja tuesta, jota Almaral on osoittanut teknologiaa ja sitä kehittävää ryhmää kohtaan", kertoo Fepodin perustaja ja toimitusjohtaja Jussi Pyysalo.

Pohjalla vahva tutkimusosaaminen

Pelkästään Yhdysvalloissa kirjoitetaan vuosittain yli 165 miljoonaa opioidireseptiä ja hoidetaan yli 100 000 parasetamolimyrkytystä. Suomessa opioidien yliannostukseen menehtyy lähes 200 ihmistä vuodessa, mikä on suurin osa maamme kaikista myrkytyskuolemista.

Fepodin diagnoosimenetelmä perustuu pitkään hiilinanomateriaalien ja sähkökemian parissa tehtyyn tutkimukseen, jota Aalto-yliopistossa on tehty professorien Jari Koskinen, Tomi Laurila ja Esko Kauppisen johdolla. Menetelmää on kehitetty yhdessä Helsingin yliopiston ja HUSin kanssa, ja myös esikliiniset tutkimukset on tehty HUSissa. Kehitystyössä on ollut mukana myös paljon alan yrityksiä.

Fepodin menetelmä on niin sanottua in vitro -diagnostiikkaa, jossa testit tehdään ei-invasiivisesti, potilaan elimistön ulkopuolella verestä tai muusta kehon eritteestä ja kudoksesta. In vitro -markkinoiden arvo on globaalisti lähes 100 miljardia euroa, josta hoitopaikkaratkaisujen osuus on 43 prosenttia. Markkinat myös kasvavat nopeasti.

"Almaral on päättänyt sijoittaa Fepodiin, koska uskomme yhtiön teknologiaan ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Luotamme siihen, että Almaralin investointi auttaa Fepodia kaupallistamaan teknologiaa mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti", Almaralin toimitusjohtaja Maria Severina sanoo.

Investointisopimus käynnistää myös teknologian siirron Aalto-yliopistosta Fepodiin. Samalla Aallosta tulee yhtiön vähemmistöosakas.

"Tutkimukseen perustuvan liiketoiminnan edistäminen on Aalto-yliopistolle tärkeä tehtävä. Tavoitteenamme on parantaa yrittäjyysvalmiuksia koko Aallossa ja edistää mahdollisuuksia luoda taloudellista ja sosiaalista arvoa ", sanoo Aalto-yliopiston innovaatioista vastaava vararehtori Janne Laine.

Almaral Oy sijoittaa alkuvaiheen biotekniikkaan ja biotieteiden startup-yrityksiin. Investointien ohella Almaral tarjoaa ohjeita riskienhallintaan, pitkän aikavälin strategioiden laatimiseen, budjetointiin, operatiivisten toimintojen perustamiseen, oikeudelliseen tukeen, alkuvaiheen myynti- ja markkinointitoimintojen perustamiseen sekä kaupallistamiseen. www.almaral.eu