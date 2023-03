Kannustajat äänestys käynnistyy – asiakasomistajat päättävät 60 000 euron tuesta

Haku Kannustajat-ohjelmaan päättyi helmikuun lopussa. Kannustajat-kriteerit täyttäviä hakemuksia saatiin tänä vuonna runsaasti, yhteensä 132 kappaletta. Kannustajiin saivat hakea mukaan alueen lasten ja nuorten harrastustoiminnan sekä hyvinvointia edistävän toiminnan parissa työtä tekevät seurat, harrastusyhdistykset, kulttuuritoimijat sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt. Poiketen edellisvuosiin, tänä vuonna kaikki hakukriteerit täyttävät yhdistykset pääsivät mukaan äänestykseen.

- Harrastaminen edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja voi parhaimmillaan suojata heitä yksinäisyydeltä ja syrjäytymiseltä. Koemme Kannustajat -tuen jakamisen erittäin tärkeänä osana työtämme vastuullisena toimijana, toteaa Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.

Maanantaina 13.3. käynnistyvässä äänestysvaiheessa Hämeenmaan asiakasomistajat päättävät Kannustajat-tuen jakautumisesta ohjelmaan ilmoittautuneiden toimijoiden kesken. Asiakasomistajilla on mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan heille lähetettävän sähköpostilinkin kautta. Äänestys on käynnissä 26.3.2023 saakka.Kannustajat-tietoa sekä mukana olevat yhteisöt löytyvät osoitteesta:hameenmaa.fi/kannustajat/ . Äänestyslinkin saavat täysi-ikäiset Osuuskauppa Hämeenmaa asiakasomistajat sekä samassa taloudessa asuvat täysi-ikäiset asiakasomistatalouden jäsenet. Jotta äänestäminen onnistuu, tulee sähköpostiosoitteen olla päivitetty S-ryhmän asiakasomistajarekisteriin viimeistään 8.3.2023.

Äänestysajan päätyttyä 60 000 euron tukipotti jaetaan 40:lle eniten ääniä saaneelle yhdistykselle. Alueellisuus huomioidaan Osuuskaupan asiakasomistajamäärän suhteessa: 22 tuettavista yhteisöistä on Päijät-Hämeestä, 18 Kanta-Hämeestä. Suurin tukisumma on 3 000 € ja pienin 300 €. Jaettavan tuen määrä on suhteessa toimijan saamaan äänimäärään.

Vuonna 2022 Kannustajat-äänestys keräsi upeat 10 982 ääntä Hämeenmaan asiakasomistajilta. Suuri äänimäärä kertoo Kannustajat-ohjelman merkityksellisyydestä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Viime vuonna maksimituen eli 3 000 euroa saivat Mannerheimin lastensuojeluliitto Lahden yhdistys, Lahden kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku, Hämeenlinnan Lasten Liikunnan Tuki sekä Lahden Junior Pelicans.