Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU: Maailmancup-kiertue Suomeen myös kaudella 2025-26

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on myöntänyt maailmancup-kauden 2025-26 kilpailukalenterissa avoimena olleen osakilpailun isännyyden Kontiolahdelle.

Maailmancupin kiertue saapuu Suomeen Italian Anterselvassa järjestettävien talviolympialaisten jälkeen maaliskuussa viikolla 10.

“IBU:n osoittama luottamus Suomen osakilpailua kohtaan on tärkeä lajin asemalle kotimaassa. Olemme mielissämme, että 2020-luvun tiivis maailmancup-tapahtumien putki Suomessa jatkuu”, sanoo Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki.

Kuusi kautta, seitsemän tapahtumaa

Ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia Suomessa järjestävän Kontiolahden Urheilijat ry:n puheenjohtaja Kimmo Turunen sanoo uutisen kauden 2025-26 osakilpailusta olleen odotettu ja toivottu.

Hän kiittää maailmancup-tapahtumien kumppaniverkostoa.

"Olemme saaneet järjestää 2020-luvulla jo neljä maailmancupin osakilpailua, viides on vuorossa parin viikon päästä ja kaksi seuraavaa on nyt IBU:n uusimman päätöksen myötä laitettu kalenteriin. Onnistuneet tapahtumat tuovat uusia isännyyksiä, mutta toiminnan jatkuvuus on mahdollista vain toimivien kumppanuuksien avulla. Siksi lämmin kiitos sitoutumisesta niin alueellisille kuin valtakunnallisillekin kumppaneille ja talkoolaisille.”





INFO: Ampumahiihdon Suomen maailmancup-tapahtumat Kontiolahdella

Lisäksi Kontiolahdella järjestetään IBU Cupin avaustapahtuma 28.11.-3.12.2023