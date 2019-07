Kansainvälinen bestseller niskansa murtaneen ja ruumiistaan irtautuneen miehen matkasta julkaistu suomeksi

J.D. Messingerin Yksitoista päivää toukokuussa (Eleven Days in May) pyrkii muuttamaan lukijansa elämän viemällä tämän yhdentoista päivän matkalle elämän perustavanlaatuisten kysymysten äärelle.

Palkittu, kansainvälinen bestseller 11 päivää toukokuussa — Keskustelu, joka muuttaa elämäsi (2019) on julkaistu suomeksi. Muun muassa Amazonin tiede- ja uskontokategorioiden myyntikärkeen yltänyt sekä lukuisia palkintoja voittanut teos kertoo niskansa murtaneen, ruumiistaan irtautuneen ja siihen palanneen miehen henkisestä matkasta ja oivalluksista. Keskustelumuotoinen matka salaperäisen ystävän kanssa vie suurten kysymysten äärelle elämän tarkoituksesta sekä merkityksestä.

Kirjan julkaisi suomeksi heinäkuussa helsinkiläinen yleiskustantamo Basam Books. Kirjan on kääntänyt Jaana-Mirjam Mustavuori.

J.D. Messinger on yritysvisionääri, puhuja sekä henkinen ohjaaja. Vuonna 2000 Messinger mursi niskansa ja melkein menetti henkensä, jonka jälkeen hän jätti menestyksekkään uransa yritysmaailmassa ja siirsi keskittymisensä henkilökohtaista kehitystä ajaviin suurprojekteihin. Hänen esikoiskirjansa 11 Days in May (2012) voitti lukuisia palkintoja, mukaan lukien Publishing Industry Innovation of the Year Award -tunnustuksen ensimmäisen täysin interaktiivisen e-kirjan kehittämisestä.