Kansainvälinen bestseller tuo lempeämielisen elämänkatsomuksen epätäydellisestä täydellisyydestä suomalaiskoteihin

Japanilainen elämänkatsomus ja estetiikan käsite wabi sabi pyrkii asioiden epätäydellisyyden sekä väliaikaisuuden hyväksymiseen. Kansainväliseksi ilmiöksi niin elämäntapana kuin tyylisuuntanakin noussutta wabi sabia on kutsuttu myös KonMari-metodin vastareaktioksiksi ja nyt aiheesta on ilmestynyt suomenkielinen uutuuskirja.

"Konmarituksen" jälkeisen maailman uusin ilmiö on wabi sabi, japanilaisesta ajattomasta viisaudesta sekä perinteisestä estetiikasta ammentava, epätäydellisyyden hyväksymiseen tähtäävä elämänkatsomus.

Wabi sabi auttaa näkemään kauneutta keskeneräisyydessä, arvostamaan yksinkertaisuutta ja hyväksymään kaiken katoavaisuuden. Oli kyse sitten ulkoisista asioista kuten kodin sisustuksesta tai sisäisestä rauhasta, wabi sabi tuo iloa jokaiseen täydellisen epätäydelliseen elämän vaiheeseen.

Ilmiön viimeaikaisesta kansainvälisestä huomiosta kiittäminen on Beth Kemptonin käsitteen kiteyttävää teosta Wabi Sabi: Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life (2018). Kirjassa esitetty yksinkertainen mutta syvällinen viisaus saa lukijan hidastamaan, löytämään yhteyden luontoon ja olemaan armollisempi itselleen esimerkiksi korostamalla kauneuden eri muotoja ja inspiroimalla yksinkertaistamaan elämää ja keskittymään siihen, mikä on todella tärkeää.

"Japanilaisten kauneuden arvostus ei rajoitu vain ulkokohtaiseen 'ulkonäköön'. On olemassa tiettyjä sanoja, joilla voimme kuvata sitä pinnanalaisen kauneuden tunneperäisyyttä, joka kokemukseemme tuosta kauneudesta liittyy. Sen eri vivahteita voidaan kuvata joukolla erilaisia sanoja, joista jotkut menevät toistensa kanssa limittäin." (Wabi Sabi — Japanilaista viisautta täydellisen epätäydelliseen elämään, 2019)

Teoksessa wabi sabin käsitettä lähestytään kokonaisvaltaisena elämäntapana, jota on kuitenkin mahdollista soveltaa arjen tiettyihin osa-alueisiin sekä ajanjaksoihin. Kirjassa esitetty perinne on alkujaan yhdistetty zenbuddhalaiseen filosofiaan sekä esimerkiksi teeseremonioihin, mutta kyse on myös yleisesti japanilaiseen kulttuuriin kietoutuvasta elämäntavasta.

"1800-luvulla Lafcadio Hearn kirjoitti Japanista: 'Tavallisimmatkin arkielämän tapahtumat suoritetaan niin taiteellisella ja virheettömällä tavalla, että se näyttää kumpuavan suoraan sydämestä ilman minkäänlaista opetusta.' Tämä huomion kiinnittäminen hetkeen ja vastaanottajan tarpeisiin on japanilaisen vieraanvaraisuuden omotenashin olennaisin osa." (Wabi Sabi — Japanilaista viisautta täydellisen epätäydelliseen elämään, 2019)



Beth Kemptonin Wabi Sabin käännösoikeudet on myyty yli 20 maahan ja teos on kiirinyt muun muassa Britanniassa bestseller-listojen kärkipaikoille. Suomenkielisen laitoksen teoksesta (Wabi Sabi — Japanilaista viisautta täydellisen epätäydelliseen elämään) julkaisi helsinkiläinen kustantamo Basam Books kesäkuussa 2019.