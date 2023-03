Kansainvälinen Eye on TAMK -viikko kokoaa yhteen 500 osallistujaa 20.-24.3.

– Viikon teema on (Re)connecting professional networks. Koronapandemian jälkeen ihmisillä on suuri tarve tavata toisiaan, luoda uusia kontakteja ja verestää vanhoja, kertoo Eye on TAMK -tapahtuman päällikkö Kirsi Jokipakka.

Tänä vuonna monet kansainväliset osallistujat tulevat TAMKin eurooppalaisista partnerikorkeakouluista, mutta osallistujia saapuu myös Australiasta, Kiinasta, Palestiinasta, Ruandasta, USA:sta ja Uruguaysta.

Tapahtumassa on kaksi ohjelmalinjaa: toinen opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä toinen koulutusalan päättäjille ja toimijoille.

– Teaching & Education -linja tarjoaa sisältöä kaikille koulutusaloille. Halusimme rakentaa tarpeeksi kattavan ohjelman, jotta se kiinnostaisi kaikkien alojen opettajia ja opiskelijoita, selittää Teaching & Education -ohjelmalinjan pääkoordinaattori Henri Annala.

Eye on TAMK 2023 ei ainoastaan tuo yhteen kaikkia koulutusaloja vaan myös koulutusalan päättäjät ja toimijat.

– Educational Leadership -linja juontaa juurensa viime vuonna järjestetystä Educational Leadership Forum -tapahtumasta, joka johti hyvään yhteistyöhön muun muassa Latinalaisessa Amerikassa. Odotan innolla mitä tänä vuonna tapahtuu, kun tuomme koulutusalan toimijat ja päättäjät yhteen opettajien kanssa, kertoo Educational Leadership -ohjelmalinjan pääkoordinaattori Virpi Heinonen.

Pikaverkostoitumista, huippupuhujia ja kouluvierailuja

Osallistujille järjestetään heti avajaispäivänä pikaverkostoitumistapahtuma, joka auttaa heitä luomaan yhteyksiä, joita syventää viikon aikana.

Tiistai- ja keskiviikkoaamujen kaikille yhteinen seminaariohjelma sisältää tunnettuja puhujia, kuten ulkoministeri Pekka Haavisto ja Mikko Dufva Sitrasta.

Iltapäivisin ja torstaina linjojen ohjelmat ovat erilliset. Luentoja, avoimia oppitunteja, työpajoja, paneelikeskusteluja ja muuta sisältöä on tarjolla runsaasti.

Educational Leadership -linjan osallistujat vierailevat myös suomalaisissa kouluissa.

– Vierailemme niin esikoulussa, peruskoulussa kuin toisella asteella. Suomalaista koulutusta arvostetaan paljon, ja opettajien ja lasten tapaaminen vaikuttaa olevan päättäjävieraille yksi viikon kohokohdista, Virpi Heinonen kertoo.



Vapaa-ajan ohjelmaa ripauksella suomalaisuutta

Kiinnostavan ohjelman lisäksi osallistujia houkuttelee TAMKin hyvä maine. Monet tulevat myöhemmin uudestaan, ja viikko houkuttelee myös uusia osallistujia.

– Meillä on korkealaatuista sisältöä ja kiinnitämme huomiota rentoon ilmapiiriin, yhteisöllisyyteen ja avoimuuteen, Henri Annala kertoo.

Vieraille on luvassa myös vapaa-ajan ohjelmaa suomalaisin erikoisuuksin. Osallistujat voivat tavanomaisen juhlavastaanoton ja kiertoajelun lisäksi käydä saunassa, aamu-uinnilla jäätyneessä järvessä sekä joogatunnilla.



Tutustu Eye on TAMK -verkkosivuihin (englanniksi)

Lisätietoa:

Kirsi Jokipakka, Eye on TAMK -tapahtuman päällikkö

p. 040 8373 061, kirsi.jokipakka@tuni.fi





Kuva: Saara Lehtonen