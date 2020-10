Kansainvälinen julkaisu nosti Dominikaanisen tasavallan ensi vuoden merkittävimpien matkakohteiden listalle

Dominikaaninen tasavalta on nostettu yhdeksi Condé Nast Traveler -lehden ensi vuoden mielenkiintoisimmista matkakohteista. Matkailutrendejä luovan lehden mukaan perheystävälliset lomakeskukset ja kestävän kehityksen aloitteet tekevät Dominikaanisesta tasavallasta erityisen kiinnostavan.

Dominikaaninen tasavalta on yksi 21:stä kansainvälisesti tunnustetun Condé Nast Traveler -matkailulehden valitsemasta vuoden 2021 mielenkiintoisimmasta matkakohteesta, jossa maailmantilanteen toivotaan vakiintuneen. Condé Nast Traveler listaa Dominikaanisen tasavallan valteiksi kansallispuistot, mangrovemetsät, laguunit ja pitkät rannat, joilla voi tehdä tuttavuutta muun muassa ryhävalaiden kanssa. Lehden mukaan Hispaniolan saarella Karibialla sijaitsevan Dominikaanisen tasavallan lomakeskusten vahvuus on myös kestävyys.

Kauniista rannoista tunnetussa Dominikaanisessa tasavallassa erinomaisia elämyksiä voi kokea myös sisämaassa ja vuorilla, missä on mahdollista viettää yö esimerkiksi ekomökissä. Luonnonsuojelu on tärkeällä sijalla Dominikaanisessa tasavallassa. Kestävyysaloitteilla paikalliset toimijat ovat ottaneet tehtäväkseen pitää huolta ja hoitaa muun muassa koralliriuttoja ja meriekosysteemiä.

Perheystävälliset lomakeskukset

Condé Nast Traveler nostaa Dominikaanisen tasavallan vahvuudeksi myös perheystävälliset hotellit. Erityisen ihastunut lehti on Playa Grandeen, jossa vanhan maailman yhdeksälle bungalowille on annettu uusi elämä ainutlaatuisena pakopaikkana perheille.

Playa Grande sijaitsee saaren pohjoisrannikolla, joka on rauhallisempi kuin etelän lomakohteet, kuten suosittu Punta Cana. Playa Grandella on mahdollista irrottautua kaikesta ja keskittyä vain maahan putoavien kookospähkinöiden ääniin. Ilmeisiin retkikohteisiin kuuluvat valaiden tarkkailu, pyöräily läheisiin pieniin kyliin ja patikointi sademetsän läpi. Ruoka on herkullista ja yksinkertaista. Lähiympäristön rantaravintoloissa on runsaasti mahdollisuuksia hummerilounaiden ja drinkkien nauttimiseen merimaisemien äärellä.

Covid-19-aloitteet

Dominikaaninen tasavalta käynnisti syyskuussa joukon aloitteita, joilla vastataan matkailualan haasteisiin Covid-19-pandemian aikana ja varmistetaan, että maa on turvallinen matkakohde. Kaikille hotelleissa majoittuville matkailijoille tarjotaan muun muassa väliaikaisesti voimassa oleva tukiohjelma, joka pitää sisällään tarvittaessa etälääketieteen palvelut ja majoituksen pitkäaikaiseen oleskeluun. Tuella katetaan myös lentojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset mahdollisessa koronavirustilanteessa. Tukiohjelma tarjotaan vierailijoilla maksutta tämän vuoden joulukuun loppuun saakka. Dominikaaninen tasavalta vastaa ohjelman kustannuksista sataprosenttisesti.